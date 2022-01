Pašvaldības uzņēmumu 'Rīgas ūdens' vadīs Krišjānis Krūmiņš

Saskaņā ar pašvaldības SIA “Rīgas ūdens” padomes pieņemto lēmumu, no 13. janvāra par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju uz turpmākajiem pieciem gadiem ir ievēlēts uzņēmuma valdes loceklis Krišjānis Krūmiņš.

Līdzšinējās "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas pilnvarojuma līguma termiņš par šī amata pienākumu izpildi beidzās 12. janvārī.

"Rīgas ūdens" padomes lēmums pieņemts, balstoties uz publiski organizētā valdes locekļu kandidātu atlases procesa laikā veikto kandidātu novērtēšanu un konkursa nominācijas komisijas 4. janvārī pieņemto lēmumu. No 13. janvāra līdz tālākajiem padomes lēmumiem "Rīgas ūdens" valde pienākumus pildīs nepilnā sastāvā, pārvaldības jomas sadalot starp Krišjāni Krūmiņu un valdes locekli Normundu Zvauni.

K. Krūmiņš "Rīgas ūdens" valdē ir kopš 2014. gada. Viņš absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un ieguvis maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, kā arī inženiera kvalifikāciju būvniecībā un bakalaura grādu būvzinātnē. Absolvējis RTU Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu profesionālajā MBA programmā. Savu darba pieredzi K. Krūmiņš veidojis būvniecības projektu vadībā. No 2006. gada līdz 2008. gadam strādājis par nekustamo īpašumu attīstīšanas holdinga "Modern City" tehnisko direktoru, no 2008. gada līdz 2011. gadam - par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoru, bet no 2011. gada līdz 2013. gadam bijis ASV Investīciju fonda grupas NCH Reģionālā biroja būvniecības projektu vadītājs.

Krūmiņš bija "Rīgas ūdens" Tehniskā departamenta direktora vietnieks un Infrastruktūras attīstības departamenta direktors.