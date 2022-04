Rīgā atvērs jaunu viesnīcu 'Hampton by Hilton Riga Airport'

Šā gada 11. aprīlī pie starptautiskās lidostas "Rīga" tiks atklāta viesnīca "Hampton by Hilton Riga Airport", informē "Hilton" un "Apex Alliance Hospitality Management".

"Ticam, ka viesmīlības nozare atgūsies un mūsu mērķis ir palielināt pieprasījumu, kļūstot par ceļotāju izvēli ar labāko vērtību un cenu piedāvājumu vietējā tirgū," uzsver "Hampton by Hilton" ģenerāldirektore Terēze Vecvanaga.

Viesnīcas būvniecība tika sākta 2020. gada decembrī, un to veica viens no lielākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā – "UPB". "Hampton by Hilton Riga Airport" apkalpo lietuviešu operators "Apex Alliance Hotel Management", kas šobrīd pārvalda 11 viesnīcas ar dažādiem zīmoliem četrās valstīs. Viesnīcas attīstībā investēti vairāk nekā 14 miljoni eiro, kurus ieguldījusi Lietuvas Bankas pārraudzītā Lietuvas aktīvu pārvaldīšanas kompānija "I Asset Managment" un "Bigbank Latvija".

Jaunajā viesnīcā kopumā ir 189 viesu numuri (cenas par nakti ir sākot no 59 eiro). Viesnīca atrodas aptuveni 5 minūšu brauciena attālumā no lidostas, tādējādi īpaši piemērota tranzīta pasažieriem un viesiem, kuri ieradušies ar vēlajiem reisiem. Viesiem būs pieejams arī atsevišķs maksas maršruta autobuss, kas kursē no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.

Viesnīcā ir pieejama arī atpūtas telpa ar ierobežotu ēdienkarti visas diennakts garumā, diennakts bārs un fitnesa centrs, kā arī biznesa centrs, autostāvvieta, kas paredzēta 90 transportlīdzekļiem, tostarp 6 elektromobiļu uzlādes vietas, kas izmanto EV uzlādes risinājumu. Tās dizains līdzinās citām šī zīmola viesnīcām. "Hampton by Hilton Riga Airport" ir daļa no "Hilton Honors", godalgotās viesu lojalitātes programmas, kas apvieno 18 dažādus "Hilton" viesnīcu zīmolus.

"Hilton" ir viens no lielākajiem viesmīlības uzņēmumiem pasaulē ar 18 zīmolu portfeli, kas ietver vairāk nekā 6800 īpašumu un vairāk nekā 1 miljonu numuriņu 122 valstīs un teritorijās.

"Apex Alliance Hotel Management" ir neatkarīgs lietuviešu operators, kas koncentrējas uz ilgstošu partnerattiecību izveidi un attīstīšanu ar institucionālajiem investoriem, īpašumu īpašniekiem vai privātā kapitāla fondiem, vienlaikus sniedzot pārvaldības pakalpojumus savām esošajām vai topošajām viesnīcām. Uzņēmums pārvalda 11 viesnīcas Rumānijā, Lietuvā, Polijā un Latvijā, kuru

kopējā ietilpība ir vairāk nekā 2100 numuriņu.