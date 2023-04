Rīgā un vēl 13 pilsētās un novados samazināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

No 1.jūnija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Rīgā būs 1,16 eiro/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,94 eiro/m³. Salīdzinot ar sākotnēji Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) iesniegto tarifu projektu, tarifi vērtēšanas gaitā tika samazināti, ziņo iestāde.

Savukārt jau no 1.maija tarifi samazināsies Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastā, Pļaviņu pilsētā, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastā, Liepājā, Ikšķilē, Tīnūžu pagastā, kā arī Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā. Tarifu izmaiņas saistītas ar komersantu elektroenerģijas iepirkuma cenu izmaiņām. Visiem šiem komersantiem pērnā gada oktobrī un novembrī tika apstiprināti tarifi diviem laika periodiem – līdz š.g. 30.aprīlim un no š.g. 1.maija – saistībā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto.

"Ņemot vērā, ka pēc 30.aprīļa valsts atbalsts beigsies, iepriekš aprēķinātie tarifi no 1.maija bija paredzēti augstāki. Taču, pateicoties elektroenerģijas cenas samazinājumam elektroenerģijas biržā, komersanti iesniedza SPRK izvērtēšanai pārrēķinātos tarifus. Rezultātā no 1.maija tarifi iepriekšminētajās teritorijās būs zemāki vidēji par 19%, nekā pērn plānots, turklāt arī zemāki par šobrīd spēkā esošajiem," skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska, norādot, ka SPRK seko aktuālajām elektroenerģijas cenām un tam, vai komersantiem neiestājas pienākums aprēķināt jaunu tarifu, to samazinot.

Atgriežoties pie Rīgas, SPRK vēsta, ka kopš 2022.gada 1.oktobra SIA "Rīgas ūdens" piemēro ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 eiro/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 1,21 eiro/m³. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 1.jūnija samazināsies par 3% jeb 0,04 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 22% jeb 0,27 eiro.

Būtiski, ka laika periodam no š.g. 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam atbilstoši SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai tarifos iekļautās izmaksas ir samazinātas par neparedzētiem ieņēmumiem. Proti, komersantam ir pienākums kompensēt lietotājiem starpību, ja tarifu piemērošanas periodā elektroenerģijas cena faktiski bijusi zemāka, nekā prognozēts tarifa apstiprināšanas brīdī. Neparedzētie ieņēmumi sadalīti uz divu gadu periodu. Attiecīgi komersants aprēķinājis arī tarifus bez neparedzētajiem ieņēmumiem, kuru spēkā stāšanās plānota 2025.gada 1.jūnijā, un arī šie tarifi ir zemāki par šobrīd piemērotajiem.

SPRK atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi var tikt noteikti divos veidos. Viens no tiem – komersantam iesniedzot SPRK apstiprināšanai tarifu projektu, kurā tiek veikta pilna ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu izvērtēšana. Savukārt otrs – komersantam pašam nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un iesniedzot tarifu aprēķinu SPRK. Šajā gadījumā mainītas tiek tikai elektroenerģijas un nepieciešamības gadījumā arī no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi pārējās izmaksas un pakalpojumu apjomi paliek tādā apmērā, kādā tie tika paredzēti SPRK iepriekš apstiprinātajos tarifos.