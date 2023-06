'Rīgas namu pārvaldnieka' apgrozījums pieaudzis minimāli; peļņa – 4,5 milj. eiro

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) 2022.gadā strādāja ar 61,973 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 7,4% un sasniedza 4,535 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn no gūtajiem ieņēmumiem 79% ir no dzīvojamo un neapdzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem izņemot remontdarbus, 20% - no plānoto remontdarbu izpildes, bet 1% -no pārējiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Pagājušajā gadā RNP veica remontdarbus 2197 dzīvojamās mājās par kopējo summu 14,4 miljoni eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pērn AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros "Rīgas namu pārvaldnieks" pabeidza atjaunot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kartupeļu ielā 19, Brīvības gatvē 336, Dzelzavas ielā 90, Hanzas ielā 8 un Patversmes ielā 22 k-2. Pagājušā gada nogalē sākti projekti māju atjaunošanai Mežciema ielā 44, Bauskas ielā 53, Bauskas ielā 55, Bauskas ielā 207, Ķekavas ielā 15 un Meldru ielā 8.

Pagājušajā gadā 28 dzīvojamajām mājām, kur projekta vadību nodrošina RNP, ir saņemti būvdarbu sākšanas nosacījumu izpildes dokumenti, parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par būvlaukumu, savukārt deviņām dzīvojamajām mājām, kur projekta vadību nodrošina mājas biedrība vai trešā persona, ir sākti būvdarbi.

Ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas programmā tika realizēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbi Mūrnieku ielā 14, Stabu ielā 52, Bruņinieku ielā 42, Tallinas ielā 36, Elizabetes ielā 10 un Zvejnieku ielā 9.

Ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022.gadā tika realizēts pagraba pārseguma atjaunošanas projekts Maskavas ielā 22.

Kopumā 2022.gadā "Rīgas namu pārvaldnieks" piesaistīja 123 000 eiro Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanai.

2022.gada decembrī uzņēmuma pārvaldīšanā bija vairāk nekā 3700 dzīvojamo māju ar kopējo platību 7,5 miljoni kvadrātmetru.

2021.gadā RNP strādāja ar 61,603 miljonu eiro apgrozījumu un guva 4,222 miljonu eiro peļņu.

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" reģistrēta 2010.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 116 844 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Rīgas pašvaldība.