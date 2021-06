'Rīgas siltums' izsludina konkursu saules paneļu uzstādīšanai elektroenerģijas ražošanai Mežciemā

AS "Rīgas siltums" izsludinājis konkursu saules paneļu uzstādīšanai elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma objektā Mežciemā, Pildas ielā 43, Rīgā, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2.jūlijs plkst.11.

Piedāvājumi jāiesniedz Cēsu ielā 3A, pie apsardzes ēkas, kastē ar uzrakstu "Ražošanas daļa" katru darba dienu no plkst.8 līdz plkst.16, izņemot, piektdienās, kas piedāvājumus var iesniegt no plkst. 8 līdz plkst.14.30.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas uzņēmuma īpašumā.

49% uzņēmuma akciju pieder Rīgas domei, 48,99% pieder Latvijas valstij, bet 2% pieder SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", kā arī AS "Latvenergo" pieder 0,005%