'Rimi' investēs 8,4 miljonus eiro aktivitātēs balstīta biroja izveidē

Kaut arī pandēmijas radītie ierobežojumi būtiski sašaurina dažādas ikdienas darbības jomas, "Rimi" kopumā ieguldīs 8,4 miljonus eiro Rīgas biroja pārbūves projektā, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Rimi" Rīgas birojā strādā gandrīz 500 darbinieku, kuriem jau tagad ir pieejamas darba telpas pārbūvētajā biroja ēkā, savukārt nākamgad būs iespēja izmantot konferenču un sapulču telpas jaunajā biroja piebūvē.

Jaunais "Rimi" birojs Rīgā ir tā dēvētais aktivitātēs balstītais birojs, kas nozīmē atvērtu plānojumu un iespēju katram darbiniekam mainīt savu darba stāvu, zonu un vietu atkarībā no veicamā darba uzdevuma.

Darbiniekiem pieejamas gan atvērtas sadarbības zonas aktīvai ideju apmaiņai, gan klusuma telpas darbiem, kam nepieciešama augsta koncentrēšanās, un tā sauktās telefonbūdiņas zvaniem. Jaunajā "Rimi" birojā iekārtoti atpūtas stūrīši neformālām sarunām un modernas virtuves, kur darbiniekiem ik dienas bez maksas pieejami svaigi augļi un karstie dzērieni. Birojā īstenoti mūsdienīgi, ilgstpējīgi un energoefektīvi risinājumi, piemēram, apgaismojums uz kustību sensoriem, automātiska ventilācijas regulācija atkarībā no CO2 intensitātes, gaisa temperatūras automātiska regulācija atkarībā no diennakts laika u. c. Teju kā noslēgusies arī jogas nodarbību telpas un sporta zāles aprīkošana.

"Jau kādu laiku vajadzība pēc fiziskas darba telpas un ar tām saistītie izaicinājumi birojos ir pieauguši, dažādojušies un pat transformējušies. Mūsdienīgiem strādāšanas veidiem ir nepieciešams atšķirīgs biroja dizains un darba kārtība. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka "Rimi" Rīgas birojs ir pārtapis par pilnībā atjaunotu un uz aktivitātēm balstītu darba vietu. Atvērtais plānojums ir vērsts uz to, lai maksimāli palielinātu sadarbību un ātru saziņu starp kolēģiem, atrodoties biroja telpās, vienlaikus radot individuālas klusās telpas un atpūtas zonas. Šobrīd ikdienā birojā cilvēku ir maz, jo lielākā daļa kolēģu strādā attālināti, taču ceram, ka jau drīz birojs atkal būs tā vieta, kur mēs kopā radīsim jaunas idejas un stiprināsim komandas sajūtu klātienē," saka Valdis Turlais, "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs.

Paralēli biroja ēkas labiekārtošanai turpinās jaunās piebūves celtniecība: tajā atradīsies modernas konferenču un sapulču telpas, kā arī darbinieku bērnu pieskatīšanas istaba. Tā būs ilgtspējīga ēka ar koka konstrukcijām un koka apdari, un 24. novembrī tai tiek svinēti spāru svētki. Piebūves celtniecību plānots noslēgt nākamā gada sākumā.