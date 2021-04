'Rimi' pērn radījis aptuveni 500 jaunas darba vietas

Neraugoties uz Covid-19 izaicinājumiem, lielveikalu tīkls "Rimi Latvia" pērn atvēris septiņus jaunus veikalus, bet piecos veikalos ieviesis e-komercijas risinājumus, radot ap 500 jaunu darba vietu.

2020. gadā "Rimi" atvēris jaunus hipermārketa formāta veikalus t/c "Sāga" un t/c "Aleja", viens supermārketa formāta veikals atvērts Liepājā un divi "Mini Rimi" veikali Rīgā un Saulkrastos, kur kopumā nodarbināti apmēram 270 darbinieki. Būtisks virziens, kas pēdējā gada laikā piedzīvojis strauju izaugsmi, ir arī e-komercija: līdz ar pasūtījumu komplektēšanas punktu un piegādes tīkla paplašināšanu pagājušajā gadā izveidotas apmēram 230 jaunas darba vietas tieši e-komercijas sektorā.

"Šobrīd "Rimi" ir ļoti mazs vakanču skaits – birojā, visos veikalos un e-komercijā kopā ap 40. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, kāpēc nejūtam darbaspēka trūkumu, ir tas, ka "Rimi" novērtē dažādus darbiniekus – gan jauniešus, kuri vēl tikai meklē īsto ceļu, gan vecāka gadagājuma cilvēkus, kuru pieredze ir neaizvietojama. Šeit sev piemērotu nodarbošanos var atrast ikviens neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, prasmēm, interesēm, vecuma un fiziskajām spējām. Turklāt daļu vakanču aizpildām no iekšējiem resursiem. Piemēram, vairāk nekā 90% darbinieku, kuri šobrīd ieņem vadošus amatus veikalos, iepriekš sevi veiksmīgi pierādījuši citos amatos "Rimi" ietvaros," stāsta "Rimi Latvia" personāla vadītāja Gundega Kirilka.

Laiks, ko jaunie darbinieki veltījuši mācībām gan klātienē, gan e-vidē sasniedz ap 50 000 stundu. Savukārt karjeras izaugsmi uzņēmumā realizējuši 340 darbinieki visās vecuma grupās.

"Arī šogad plānojam paplašināt darba vietu skaitu. Lielākā izaugsme paredzama tieši e-komercijas sektorā: arī šogad "Rimi" plāno paplašināt e-veikala sortimentu, kapacitāti un piegādes maršrutu tīklu. Šobrīd "Rimi" e-veikalā ir reģistrējušies jau teju 100 000 lietotāju, un ik dienas veikto pirkumu apjoms ir desmitkāršojies. Tāpēc, ja Covid-19 ierobežojumi būtiski neietekmēs mūsu plānus, varētu tikt izveidotas vēl 100 jaunas darba vietas," skaidro Kirilka.