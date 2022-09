Sākas daļas 'DelfinGroup' akciju publiskā izsole

Šodien sākas publiskā piedāvājuma izsole daļai nebanku kreditētāja AS "DelfinGroup" akciju, teikts biržas "Nasdaq Riga" paziņojumā.

Izsole sāksies šodien plkst.10 un ilgs līdz 5.oktobrim plkst.15.30.

Kopā tiek piedāvātas līdz 5,4 miljoniem no esošajām "DelfinGroup" akcijām investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, no kurām līdz 3,65 miljoniem "DelfinGroup" akciju piedāvā uzņēmuma akcionārs SIA "L24 Finance" un līdz 1,75 miljoniem "DelfinGroup" akciju piedāvā uzņēmuma akcionārs SIA "EC finance".

Piedāvājuma cena ir 1,44 eiro par vienu akciju.

Publiskais piedāvājums notiek caur izsoli biržas tirdzniecības sistēmā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi divu lielāko nebanku kreditētāja "DelfinGroup" akcionāru - SIA "L24 Finance" un SIA "EC finance" - iesniegtos prospektus par daļu sev piederošo akciju pārdošanu, izsakot publiskos piedāvājumus (IPO).

Akcijas cena biržā 21.septembrī uz "Nasdaq Riga" biržas akciju tirdzniecības sesijas slēgšanas brīdi ir 1,52 eiro. Tāpat, vadoties pēc "Nasdaq Riga" datiem, akcijas apjoma vidējā svērtā cena no 2022.gada 12.jūlija līdz 2022.gada 12.septembrim ir bijusi 1,485 eiro.

Savukārt, publisko piedāvājumu ietvaros akcijas tiks piedāvātas par 1,44 eiro, tādējādi, saskaņā ar ierasto tirgus praksi šādiem darījumiem, piedāvājot atlaidi no akcijas vidējās svērtās cenas. Akciju parakstīšanās periods ilgs no 26.septembra līdz 5.oktobrim ieskaitot.

"DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš paziņojumā skaidro, ka tas, ka abi lielākie "DelfinGroup" akcionāri plāno pārdot nelielu daļu sev piederošo akciju, ir vērtējams ļoti pozitīvi, jo tādējādi palielināsies brīvā tirdzniecībā esošo akciju apjoms. Palielināsies akciju likviditāte un sagaidāms, ka nākotnē tirdzniecība ar uzņēmuma akcijām biržā notiks lielākos apjomos. Ādmīdiņš norāda, ka esošo akcionāru plāns pārdot daļu no savām akcijām, izsakot publiskos piedāvājumus, ir visai inovatīvs veids kā laist papildus akcijas publiskā apgrozībā.

"DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs un dibinātājs un "EC Finance" īpašnieks Agris Evertovskis norāda, ka kopš IPO uzņēmums ir turpinājis stabili augt, tostarp 2022.gada laikā sava snieguma ziņā "DelfinGroup" akcijas cena, ieskaitot izmaksātās dividendes uz vienu akciju, ir Baltijas biržu augšgalā.

Evertovskis norāda, ka ne IPO laikā, ne arī pēc tam "DelfinGroup" akcijas nebija pārdevis, bet tagad nolēmis, ka ir pienācis brīdis, lai pārdotu nelielu daļu - aptuveni vienu septīto daļu - sev piederošās "DelfinGroup" akcijas. Papildu akciju laišana publiskajā apgrozībā palielinās arī kopējo akciju tirgus likviditāti.

Vēl viens faktors, kāpēc Evertovskis akcijas piedāvā iegādei tieši tagad, ir vienošanās ar biržu, ka pusotra gada laikā pēc IPO tiks mērķēts nodrošināt vismaz 25% uzņēmuma "DelfinGroup" akciju (vai arī akcijas vismaz 10 miljonu eiro vērtībā) publiska kotācija biržā, kas ir Baltijas Oficiālā saraksta prasība.

Papildus tam veiksmīgu publisko piedāvājumu gadījumā, samazināsies arī lielākajiem akcionāriem piederošo akciju skaits un nevienam vairs nepiederēs vairāk par 50% uzņēmuma akciju, piebilst Evertovskis.

"DelfinGroup" šogad plāno sasniegt 7,5 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem, kas būs pieaugums par 44% salīdzinājumā ar 2021.gadu. Kredītportfeļa pieaugums tiek prognozēts 44% apmērā, sasniedzot 62 miljonu eiro. Savukārt saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem finanšu mērķiem, 2024.gadā tiek plānots sasniegt 95 miljonu eiro lielu neto kredītportfeli un 16 miljonus eiro peļņu pirms nodokļiem. Apgrozāmo līdzekļu finansējuma piesaistes jomā "DelfinGroup" ievēro diversificētu finansēšanas struktūru un piesaista finansējumu gan emitējot obligācijas, gan izmantojot investīciju platformu piedāvātās finansējuma piesaistes iespējas.

"DelfinGroup" akcionāriem dividendēs ik ceturksni līdz šim ir izmaksāti vismaz 50% uzņēmuma peļņas, un uzņēmums plāno šādu praksi turpināt. Papildus tiek izmaksātas arī gada dividendes. Tostarp 2022.gadā "DelfinGroup" jau ir izmaksājis dividendes četras reizes gandrīz četru miljonu eiro apmērā jeb 0,0879 eiro par katru uzņēmuma akciju. Turklāt šogad plānots veikt vēl divas dividenžu izmaksas.

Jau vēstīts, ka "DelfinGroup" apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 16,095 miljoni eiro, kas ir par 34,8% vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā, bet kompānijas peļņas pieauga par 61,4%, sasniedzot 2,631 miljonu eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia".

"DelfinGroup" lielākie akcionāri ir SIA "L24 Finance" (57,53%), kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, Agrim Evertovskim piederošās SIA "EC Finance" (18,81%) un SIA "AE Consulting" (8,9%). Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.