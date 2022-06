Salīdzinot ar 2015. gadu, mājokļu cenas Latvijā šā gada sākumā par 75,9% augstākas

2022. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni, mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 17,3%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.

Jauniem mājokļiem cenas palielinājās par 4,5%, bet lietotiem mājokļiem – par 21,0%.

2022. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 4. ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 2,4%. Jauniem mājokļiem cenas samazinājās par 1,5%, savukārt lietoti mājokļi bija par 3,4% dārgāki.

Salīdzinot ar 2015. gadu, mājokļu cenas 2022. gada 1. ceturksnī bija par 75,9% augstākas. Jauniem mājokļiem cenas pieauga par 48,9%, bet lietotiem mājokļiem – par 83,8%.

Mājokļa cenu indekss (MCI) ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū. MCI aptver visus mājokļu pirkumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām, no vienas puses, un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm, no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.