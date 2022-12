Salonu ķēdes 'Kolonna' pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu; darbu cer turpināt (plkst. 13.25)

SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"", kas ir arī skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs, pasludināta par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.

Rīgas pilsētas tiesa pasludinājusi kompānijai maksātnespēju ceturtdien, 1.decembrī.

Neraugoties pasludināto maksātnespēju, darbību vēl nepārtrauks un cer atgriezties pie tiesiskās aizsardzības procesa. Uzņēmuma pārstāve Elizabete Vegnere norādīja, ka maksātnespējas administrators likuma noteiktajā kārtībā lems, vai turpināt kapitālsabiedrības darbību, taču patlaban kompānijas filiāles darbību nepārtrauks un saglabās visas esošās darbavietas.

VIņa arī norādīja, ka kompānijas kreditoriem atbilstoši regulējumam būs jālemj par maksātnespējas procesa izbeigšanu un lūgumu tiesai ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu.

Par "Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma "Reho"" maksātnespējas procesa administratori iecelta Lelde Švāģere.

Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram līdz 2023.gada 5.janvārim.

Jau vēstīts, ka 2022.gada 1.martā kompānijai tik ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, taču 2022.gada 26.oktobrī Rīgas apgabaltiesa tiesiskās aizsardzības procesa lietu izbeidza, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns neatbilda Maksātnespējas likuma prasībām.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2022.gada 1.martā kompānijai nebija nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniegtu 150 eiro, savukārt 2022.gada 1.decembrī kompānijai bija VID administrēto nodokļu parāds 2 566 311 eiro apmērā.

Komentējot VID aprēķināto soda naudu, kompānijas pārstāve norādīja, ka uzņēmums vēl joprojām gaida VID skaidrojumu par soda naudas 300% apmērā likumisko pamatojumu. Pēc Vegneres paustā, 11.janvārī VID pamatparādam 572 405 eiro apmērā tika uzrēķināta 1 607 453 eiro soda nauda.

Kompānijā arī skaidroja, ka patlaban kopējā "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" kreditoru parāda summa ir 2 112 725 eiro, ko veido VID uzrēķins, ilgtermiņa aizdevums no AS "Lawrence Asset Management", ka arī trīs nomas parādi no Covid-19 pandēmijas laika, kad iznomātāji nepiešķīra uzņēmumam pietiekami lielas atlaides.

Nepanākot vienošanos ar VID par uzrēķina samaksu, "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" ir iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu Rīgas pilsētas tiesā.

Atbilstoši pēdējam līdz šim publiskotajam finanšu pārskatam, kas ir par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" apsaimniekoja divas viesnīcas - "Kolonna Hotel Brigita" un "Kolonna Hotel Rēzekne".

Papildus pamatdarbībai, kas ir viesnīcu apsaimniekošana, kompānija sniedza pakalpojumus arī 16 skaistumkopšanas salonos, sporta klubā un kosmētikas vairumtirdzniecības noliktavā. "Reho" ir skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs.

Uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības - izmitināšanas viesnīcās - finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 799 178 eiro, savukārt kompānijas zaudējumi sasniedza 52 170 eiro. Vienlaikus kompānijas ieņēmumi no skaistumkopšanas pakalpojumiem, sporta kluba un kosmētikas tirdzniecības veidoja kopumā 2,572 miljonus eiro.

Pagājušā finanšu gada pārskats pagaidām nav publiskots.

"Reho" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Jānis Lasmanis.