'Schwenk Latvija' attīstībā investē 34 miljonus eiro

Būvmateriālu un cementa ražotājs "Schwenk Latvija" veic ievērojamas investīcijas Brocēnu cementa rūpnīcas attīstībā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Plānots, ka šī gada nogalē Brocēnu cementa rūpnīcā darbu sāks vēl vienas cementa dzirnavas un daudzkambaru siloss cementa uzglabāšanai. 34 miljonus eiro vērtais projekts, pēc uzņēmuma pārstāvju teiktā, ļaus efektīvāk izmantot cementa rūpnīcas esošo kapacitāti, paplašināt Latvijā ražotā cementa klāstu ar videi draudzīgākiem produkta veidiem un raudzīties jaunu eksporta tirgu virzienā.

Cementa dzirnavas ir viens no būtiskākajiem ražošanas objektiem rūpnīcā. Topošo dzirnavu jauda būs līdz 170 tonnām cementa stundā, atkarībā no cementa tipa. Tās sniegs iespēju pievienot Brocēnu cementa sortimentam vēl divas jaunas markas un daļēji aizstās vecākās paaudzes un energointensīvāko dzirnavu izmantošanu. Savukārt 60 metrus augstā daudzkambaru silosa ietilpība būs 12 500 tonnas un tajā vienlaikus varēs uzglabāt piecus dažādus cementa tipus, tādējādi ievērojami palielinot piegādes kapacitāti un loģistikas plūsmas efektivitāti klientiem Latvijā, Baltijā un Ziemeļeiropā.

Vērienīgais projekts tiek īstenots "Schwenk" Latvijas un Vācijas inženieru vadībā, piesaistot Eiropas nozares ekspertus. Dzirnavu piegādātājs ir ražotājs "Christian Pfeiffer Maschinenfabrik" GmbH (Vācija), bet silosa projektēšanas darbus un iekārtu uzstādīšanu nodrošina "IBAU Hamburg" (Vācija). Būvuzņēmējs – SIA "Tilts" (Latvija). Kopumā projektā nodarbināti aptuveni 200 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm, procesā nodrošinot stingru drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu. Projektēšanas darbi tika sākti 2019. gada nogalē, īsi pēc "Schwenk" ienākšanas Latvijas tirgū. Tā nodošana ekspluatācijā paredzēta 2021. gada nogalē.

"Jau pašlaik aptuveni 70% no Brocēnos ražotā cementa eksportējam uz Ziemeļvalstīm un varam pārliecinoši teikt, ka spējam apmierināt turienes prasīgo klientu prasības pēc videi iespējami draudzīgāka produkta," stāsta "Schwenk Latvija" valdes loceklis un Cementa tirdzniecības un loģistikas direktors Baltijas valstīs Māris Gruzniņš. "Vienlaikus Eiropas Zaļais kurss ir skaidrs signāls – pie sasniegtā apstāties nedrīkst, ekonomikai un ražošanai ir jākļūst arvien zaļākai un tas ir vienīgais veids, kā turpināt strādāt un konkurēt Eiropā."

"Pilnībā atbalstām Eiropas Zaļo kursu un apzināmies, ka cementa ražošana ir viena no izmešu intensīvākajām nozarēm. Tāpēc veltām lielas pūles, lai to transformētu, un zaļās ekonomikas kontekstā būtu daļa no risinājuma, nevis problēmas," uzsver "Schwenk Ziemeļeiropa" izpilddirektors un "Schwenk Latvija" valdes priekšsēdētājs Reinholds Šneiders (Reinhold Schneider). "Grupas līmenī esam definējuši trīs gana ambiciozus vides mērķus tuvākai desmitgadei un jau pašlaik aktīvi strādājam pie to īstenošanas. Arī Brocēnu cementa rūpnīcai ir attīstības plāns – vēl straujāka CO 2 emisiju samazināšana, izmantojot gan mūsu rīcībā jau esošos līdzekļus, gan radot jaunas tehnoloģijas."

Viens no virzieniem ietekmes uz vidi mazināšanai ir alternatīvā kurināmā izmantošana. Jau pašlaik aptuveni 85% no visa Brocēnu cementa rūpnīcā izmantotā kurināmā ir alternatīvais – no šķirotiem un īpaši sagatavotiem sadzīves un rūpnieciskajiem atkritumiem ražots maisījums (NAIK jeb SRF, solid recovered fuel – no angļu valodas), smalcinātas autoriepas, neitralizēta piesārņota augsne, kuras izmantošanā "Schwenk" bija partneris Inčukalna dīķu sanācijas projektā. Tuvāko gadu mērķis ir palielināt alternatīvā kurināmā īpatsvaru līdz 100%, piesaistot jaunus kurināmā veidus, paplašinot padeves līnijas un uzstādot alternatīvā kurināmā žāvētāju.

Otrs virziens saistāms ar alternatīvo izejmateriālu palielināšanu malšanas procesā, lai samazinātu krāsns radīto emisiju apjomu. Tā ir plaši pielietota prakse Eiropā, vienlaikus alternatīvo izejmateriālu īpatsvara palielināšana ir ļoti grūti īstenojams mērķis. To ietekmē gan izejmateriālu ierobežotā pieejamība, gan ilgā un pamatīgā izpēte un testi, lai gala produkti – cements, betons un tā izstrādājumi, nezaudētu kvalitāti un citas būtiskas īpašības. Tomēr tas ir iespējams, un Brocēnu cementa rūpnīcas jauno dzirnavu projekts ir daļa no šī mērķa sasniegšanas.

Trešais mērķis ietekmes uz vidi mazināšanai paredz Eiropā pirmās "Schwenk" CO 2 neitrālās cementa rūpnīcas atklāšanu līdz 2030. gadam. Tas nozīmē jaunu tehnoloģiju izstrādi, kas nodrošinātu ogļskābās gāzes izmešu uztveršanu rūpnīcā un uzglabāšanu (no angļu valodas – CCS, carbon capture and storage). Gan Latvijas, gan Eiropas līmenī "Schwenk" aktīvi piedalās izpētes projektos šīs tehnoloģijas attīstībai. Piemēram, Brocēnu cementa rūpnīca ir partneris Eiropas Savienības programmas "Horizon" projektā "Genesis", kas paredz oglekļa uztveršanas tehnoloģiju testēšanu.