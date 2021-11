Sekmīgi apstiprinot būvprojektu, 'Grindeks' nākamgad plāno uzsākt jaunās rūpnīcas celtniecību

Pagājušajā gadā farmācijas kompānija AS “Grindeks” apgrozījusi 97,6 miljonus eiro, gūstot 3,9 miljonu eiro peļņu. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums sarucis par 8,6%, informē “Lursoft Klientu portfelis”.

Tikmēr "Grindeks" konsolidētais apgrozījums 2020. gadā palielinājies par 32,2%, tam sasniedzot 187 miljonus eiro. Koncerna peļņa pagājušajā gadā pieauga līdz 19 miljoniem eiro.

2020. gadā "Grindeks" koncernu veidoja AS "Grindeks" un tā sabiedrības AS "Kalceks" Latvijā, AS "Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca" Igaunijā, SIA "HBM Pharma" Slovākijā un SIA "Namu apsaimniekošanas projekti" Latvijā un SIA "Grindeks Rus" Krievijā.

Iesniegtajā gada pārskatā "Grindeks" norāda, ka koncerns savu produkciju pērn eksportēja uz 93 pasaules valstīm par kopumā 176,1 miljoniem eiro. Tas ir par 33% vairāk nekā 2019.gadā.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2020. gadā veidoja 87,7 miljonus eiro, kas ir par 13% vairāk nekā 2019. gadā. Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs, Lielbritānijā un Norvēģijā pērn sasniedza 76,9 miljonus eiro, kas ir par 52% vairāk nekā 2019.gadā.

Līdzīgi kā citi uzņēmumi, arī "Grindeks" koncerns 2020. gadā Covid-19 vīrusa izplatības ietekmē pārkārtoja savu saimniecisko darbību. "Lai pārvarētu Covid-19 izraisītos darbības šķēršļus, koncerns noteica trīs prioritātes – darbinieku veselības aizsardzība un drošība, pacientu veselības vajadzību nodrošināšana un saimnieciskās darbības nepārtrauktība," teikts "Grindeks" vadības ziņojumā. Covid-19 pandēmija mainījusi pacientu vajadzības, tāpēc koncerna ražošana tika pārkārtota tā, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu un ražot vairāk. Spēja darboties ārkārtas apstākļos un operatīvi reaģēt uz pieprasījuma pieaugumu arī veicinājusi darbību jaunos tirgos – Spānijā, Beļģijā, Itālijā, Dānijā, Lielbritānijā un citās valstīs.

Koncerna stratēģiskais mērķis ir darbības paplašināšana Eiropas Savienības valstīs, ASV, Japānā, Dienvidkorejā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

Biznesa stratēģija līdz 2025.gadam paredz būtiski paplašināt "Grindeks" produktu klāstu ar mūsdienīgiem medikamentiem sirds un asinsvadu, centrālās nervu sistēmas, onkoloģisko saslimšanu un diabēta ārstēšanai, kā arī ar "Kalceks" medikamentiem slimnīcu segmentam. "Izstrādē ir 55 jauni "Grindeks" un 37 jauni "Kalceks" medikamenti," norādīts koncerna vadības ziņojumā.

"Grindeks" ir uzsācis izstrādāt projektu jaunas farmaceitiskās rūpnīcas būvniecībai Latvijā. Jaunā rūpnīca tiks būvēta vairākos posmos un ietvers komplicētus aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesus un daudzveidīgas tehnoloģiskās iekārtas. "Tā būs lielākā farmaceitiskā ražotne Baltijas reģionā ar automatizētiem un energoefektīviem tehniskajiem risinājumiem," teikts "Lursoft" pieejamajā vadības ziņojumā. Paredzēts, ka ražošanā tiks ieviestas zāļu formas, kuras šobrīd "Grindeks" neražo – ampulas, flakonus, liofilizētus flakonus, acu pilienus un antibiotikas. Jaunajā ražotnē, kas atradīsies Rīgā, Asotes ielā 12, tiks izveidotas 800 – 1000 jaunas darbavietas. Sekmīgi apstiprinot būvprojektu, jaunās rūpnīcas celtniecību paredzēts uzsākt 2022.gadā.