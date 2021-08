SIA "Dižozols Investments" īstenojusi vienu no lielākajiem investīciju piesaistes projektiem Baltijā, ar pūļa finansējuma piesaistes platformas "Crowdestor" starpniecību piesaistot investīcijas 2,77 miljonu eiro apmērā no vairāk kā 3500 investoriem, un atgriežot 3,46 miljonus eiro, kas nodrošina 690 000 eiro peļņu investoriem, informē uzņēmumā.

Finalizētais investīciju projekts ir viens no ievērojamākiem pūļa finansējuma projektiem Baltijas līmenī, piesaistot starptautiskas investīcijas mežu nozarei Latvijā. Finansējums piesaistīts ar pūļa finansējuma platformu "Crowdestor", apvienojot vairāk kā 3500 investorus no 69 valstīm, tostarp Vācijas, Šveices, Japānas un citām. Kopējā noslēguma darījuma summa sasniedza 3,46 miljonus eiro, no kuriem investīciju pamatsummu veidoja 2,77 miljonus eiro, savukārt aizdevēju peļņa sastāda 690 000 eiro. Piesaistītā finansējuma mērķis bija iegādāties meža īpašumus, lai izveidotu meža fondu.

"Ar piesaistīto finansējumu esam veiksmīgi izveidojuši meža fondu. Sadarbībā ar SIA "Dižozols", izmantojot tā izstrādāto koksnes realizācijas un loģistikas tehnoloģiju, esam īstenojuši meža apsaimniekošanas plānu, kas ietver mežistrādi, augsnes sagatavošanu, koku stādīšanu un jaunaudžu kopšanu, ar mērķi – būtiski palielināt meža īpašuma vērtību," norāda SIA "Dižozols Investments" vadītājs Guntars Galvanovskis.

Meža nozare ir viena no būtiskākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, sniedzot vērā ņemamu ieguldījumu kā valsts iekšējās ekonomikas attīstībā, tā arī ārējās tirdzniecības izaugsmē. Kā norāda "Crowdestor" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Jānis Timma, konkrētais darījums ir devis apstiprinājumu investoru acīs arī turpmāk investēt šāda tipa projektos, kas paredzēti meža nozares attīstībai Latvijā.

"Šis ir ne tikai viens no vērienīgākajiem investīciju piesaistes projektiem Baltijā, bet arī veiksmīgākais "Crowdestor" platformas pastāvēšanas laikā. Jau projekta pieteikuma izvērtēšanas fāzē, veicot kredītrisku analīzi, mūsu finanšu analītiķu komanda īpašu uzmanību pievērsa labiem finanšu un straujas izaugsmes rādītājiem, kas kopā ar SIA "Dižozols" moderno tehnoloģiju izmantošanas praksi jau sākumā norādīja uz augsta potenciāla projektu un spēju izpildīt investoriem dotos solījumus. Tā rezultātā kredītkomiteja vienbalsīgi pieņēma lēmumu piešķirt šo aizdevumu," norāda Timma.

"Crowdestor" ir pūļa finansēšanas platforma, kas veic dažādu investīciju projektu izvērtēšanu un finansējuma piesaisti to realizēšanai. Uzņēmums šobrīd turpina īstenot vairāk kā 300 dažādus investīciju projektus, kā arī pilnveido iekšējās procedūras un juridiskās prasības, lai iegūtu pūļa finansējuma pakalpojumu sniedzēja licenci.

"Veiksmīgi apmaksāto projektu vidū ir arī tāds projekts kā, piemēram, Rumānijas valdības iepirkums par plaušu ventilatoru piegādi. Drīzumā ar labu peļņu investoriem tiks atgrieztas investīcijas arī no citiem projektiem, tostarp, Holivudas kinofilmas "Warhunt" ar tādu pasaulslavenu aktieru iesaisti kā Mikijs Rurks, Džeksons Retbouns, Roberts Knepers", norāda Timma.

2020. gadā SIA "Dižozols investments" strādājusi ar 4 375 491 eiro apgrozījumu un 205 656 eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas, liecina "Lursoft" dati. Kā vienīgais uzņēmuma īpašnieks un patiesā labuma guvējs norādīts Guntars Galvanovskis. Savukārt SIA "Dižozols" pērn strādājis ar vairāk nekā 34,7 eiro miljonu apgrozījumu un guvusi gandrīz 700 tūkstošu eiro peļņu, liecina "Lursoft" pieejamā informācija. Kā uzņēmuma īpašnieki un patiesā labuma guvēji norādīti Juris Andžejevskis un Kate Gilka.