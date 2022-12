Skaistumkopšanas salonu ķēdes 'Kolonna' pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu

SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"", kas ir arī skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs, pasludināta par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas pilsētas tiesa pasludinājusi kompānijai maksātnespēju ceturtdien, 1.decembrī.

Par "Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma "Reho"" maksātnespējas procesa administratori iecelta Lelde Švāģere.

Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram līdz 2023.gada 5.janvārim.

Jau vēstīts, ka 2022.gada 1.martā kompānijai tik ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, taču 2022.gada 26.oktobrī Rīgas apgabaltiesa tiesiskās aizsardzības procesa lietu izbeidza, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns neatbilda Maksātnespējas likuma prasībām.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2022.gada 1.martā kompānijai nebija nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniegtu 150 eiro, savukārt 2022.gada 1.decembrī kompānijai bija VID administrēto nodokļu parāds 2 566 311 eiro apmērā.

Atbilstoši pēdējam līdz šim publiskotajam finanšu pārskatam, kas ir par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" apsaimniekoja divas viesnīcas - "Kolonna Hotel Brigita" un "Kolonna Hotel Rēzekne".

Papildus pamatdarbībai, kas ir viesnīcu apsaimniekošana, kompānija sniedza pakalpojumus arī 16 skaistumkopšanas salonos, sporta klubā un kosmētikas vairumtirdzniecības noliktavā. "Reho" ir skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs.

Uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības - izmitināšanas viesnīcās - finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 799 178 eiro, savukārt kompānijas zaudējumi sasniedza 52 170 eiro. Vienlaikus kompānijas ieņēmumi no skaistumkopšanas pakalpojumiem, sporta kluba un kosmētikas tirdzniecības veidoja kopumā 2,572 miljonus eiro.

Pagājušā finanšu gada pārskats pagaidām nav publiskots.

"Reho" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Jānis Lasmanis.