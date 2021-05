Skatīs priekšlikumu samazināt valsts nodevu īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā

Saeimas Juridiskās komisijas sēdē 25. maijā pirms galīgā lasījuma skatīs grozījumus Zemesgrāmatu likumā, kur paredzēts apspriest arī priekšlikumu samazināt valsts nodevas apmēru par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā: fiziskai personai – no 2% uz 1,5% no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu no 6% uz 2% no īpašuma vērtības, informē Tieslietu ministrija.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) uzsvēris, ka nodevas samazināšana varētu veicināt darījumu skaita ar nekustamo īpašumu pieaugumu, līdz ar to samazinājuma fiskālā ietekme uz valsts budžetu būtu pat pozitīva.

Kopējās ar īpašuma iegādi saistītās izmaksas samazināsies, tāpēc mājokļi varētu kļūt pieejamāki, uzskata Bordāns. Viņaprāt, tas veicinās arī īpašuma tiesību savlaicīgu nostiprināšanu zemesgrāmatā un īpašumu reģistrācijas sakārtošanu kopumā.

Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, Latvijā mājokļus būvē stipri mazāk, nekā tas ir nepieciešams, savukārt zemesgrāmatu nodevas ir augstākas, teikts Tieslietu ministrijas (TM) paziņojumā. Samazinot augstās zemesgrāmatu valsts nodevas un padarot mājokļus pieejamākus iedzīvotājiem, palielināsies jauno dzīvojamo māju būvniecības intensitāte. Dati tikai no četriem lielākajiem dzīvokļu attīstītājiem liecina, ka šogad kopumā tie pārdos 860 dzīvokļus – vienam attīstītājam tas ir par 40% vairāk nekā pērn, citam – par 22% vairāk nekā pērn. Jauno dzīvokļu būvniecība nozīmē papildu nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Piemēram, 400 jaunu dzīvokļu būvniecība nozīmē papildu budžeta ieņēmumus 9,2 miljonu eiro apmērā, kas būtiski pārsniedz ieņēmumu samazinājumu no valsts nodevas, uzsver TM.

Saeimas uzdevumā valdība līdz 2021. gada 1. jūlijam izdarīs attiecīgos grozījumus Ministru kabineta noteikumos saistībā ar valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Jau vēstīts, ka investīciju apjoms nekustamajos īpašumos Baltijā šā gada pirmajā ceturksnī ir sasniedzis 218,03 miljonus eiro, kas ir par 16% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn, šādus datus ir apkopojusi nekustamā īpašuma konsultāciju kompānija "CBRE". Vairāk nekā 20 darījumu apjoms pārsniedzis 10 miljonus eiro. Lietuvas tirgus ir piesaistījis 40% no visām investīcijām reģionā, kamēr Latvija 37%, bet Igaunija 22%.