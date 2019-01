Šmits ekonomikas ministra amatā neatbalstīs zaļās enerģijas ražotājus

Iespējamais ekonomikas ministrs Didzis Šmits ("KPV LV") neplāno ieviest jaunu sistēmu zaļās elektroenerģijas ražotāju atbalstam, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda politiķis.

Šmits komentēja, ka HES dēļ Latvija uz Eiropas Savienības fona ir "pirmrindniece" atjaunojamo energoresursu jomā, tāpēc obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ieviešana bijusi kļūda.

"Lai Norvēģija, Šveice un ASV ievieš [zaļās] tehnoloģijas pirms vēl tās ir rentablas. Kad mums būs nauda un nezināsim, kur to likt, arī varēsim darīt šādas lietas," teica Šmits. Viņš paskaidroja, ka Latvija šobrīd atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa savas attīstības jomā, tāpēc nav vajadzība investēt šajā nozarē.

Jau ziņots, ka Saeima pēc Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rosinājuma pieņēma aicinājumu Ekonomikas ministrijai (EM) izstrādāt tiesību aktus elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanai no šī gada 31. marta, lai gan EM līdzšinējā ministra Arvila Ašeradena (JV) vadībā piedāvāja to atcelt no 2022. gada.

Aicinājums pieņemts, lai līdz ar OIK atcelšanu tiktu īstenots mērķis samazināt elektroenerģijas izmaksas Latvijas patērētājiem.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai būs jānodrošina parlamentārā kontrole par šā jautājuma turpmāko virzību.

EM informēja, ka jau sākusi darbu, lai izstrādātu tiesību aktus OIK atcelšanai līdz 31. martam.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis pirmdien pēc tikšanās ar partiju apvienības "Jaunā Vienotība" premjera amata kandidātu Kariņu nolēma uzticēt valdības veidošanu tieši "Jaunās Vienotības" izvirzītajam Ministru prezidenta amata kandidātam.