'Swedbank' atzīta par labāko darbavietu Latvijā, liecina 'CV-Online' aptauja

Piektdien, 1. martā, tika apbalvoti pagājušā gada labākie darba devēji, kas tika noskaidroti, apkopojot vērtējumus no vairākiem tūkstošiem darba ņēmēju, informē "CV-Online". Ikgadējā darba ņēmēju aptaujā par labāko darbavietu Latvijā atzīta AS "Swedbank".

Lai arī šajā aptaujā starp labākajiem darba devējiem ritēja sīva cīņa, titulu "TOP darba devējs 2018" jeb darba devējs, kurš pirmais nāk prātā kā labākā darbavieta, ar pārliecinošu balsu pārsvaru pirmo reizi aptaujas vēsturē ieguva AS "Swedbank". Titulu "Gada izaugsme" ieguva šī gada jaunpienācējs Latvijas darba tirgū – SIA "Paul Mason Properties" ("Ikea"). Savukārt tituls par valsts pārvaldē iekārojamāko darbavietu, šajā gadā netika pasniegts, jo neviens no valsts pārvaldes uzņēmumiem neiekļuva starp 50 visaugstāk novērtētākajiem un populārākajiem darba devējiem.

"Aptaujas rezultāti liecina, ka joprojām lielākajai daļai darba ņēmēju iekārotākais darba devējs ir viņu pašreizējā vai bijusī darbavieta. Tas ir likumsakarīgi, jo uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš pozitīvas pieredzes veidošanai ar saviem esošajiem darbiniekiem, tādējādi attīstot arī savu darba devēja tēlu," stāsta "CV-Online Latvia" vadītājs Aivis Brodiņš.

Kaut arī šī gada aptaujas rezultāti atspoguļo darba tirgus dinamiku un aktīvu cīņu par iekārojamākā darba devēja titulu, jo salīdzinoši ar pagājušā gada rezultātiem TOP 50 sarakstā gandrīz neviens darba devējs nesaglabā savu iepriekšējo pozīciju, nosakot biznesa sektoru un reģionu līderus, izmaiņas nav izteiktas. Titulu "TOP darba devējs 2018" finanšu sektorā septīto gadu pēc kārtas ieguva AS "Swedbank", tādējādi pirmo reizi aptaujas vēsturē, iegūstot divus titulus. "TOP darba devējs 2018" transporta un loģistikas sektorā saglabā AS "Air Baltic Corporation", tirdzniecības sektorā – SIA "Circle K Latvia", IT un telekomunikāciju sektorā SIA "Latvijas Mobilais telefons". Titulu "TOP darba devējs 2018"ražošanas sektorā izdevies saglabāt AS "Latvenergo", bet trešo gadu pēc kārtas par visaugstāk novērtētāko darba devēju sabiedriskajā ēdināšanā kļuva AS "Lido".

Populārākie darba devēji reģionos: – Kurzemē SIA ""Ventspils nafta" termināls", Zemgalē AS "Dobeles dzirnavnieks", Vidzemē AS "Cēsu alus", tādējādi iegūstot atzinību divās kategorijās, bet Latgales populārākais un iekārotākais darba devējs – AS "Latvijas maiznieks".

Rezultātu apkopojums pieejams šeit. Aptauju "TOP darba devējs 2018" veica personāla atlases uzņēmums "CV-Online Latvia" no pērnā gada 18. decembra līdz šī gada 27. janvārim. Šogad aptaujā piedalījās turpat 8 000 respondentu no visas Latvijas.