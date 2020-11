Tiks atvērtas jaunas LIAA biznesa inkubatoru atbalsta vienības Saldū un Gulbenē

Lai radītu pēc iespējas labāku valsts finansēta atbalsta pieejamību biznesa ideju autoriem un uzņēmumiem visos novados Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori piedzīvo strukturālas pārmaiņas un inkubatoru atbalsta vienības decembrī tiks atvērtas arī Saldū un Gulbenē, liecina LIAA sniegtā informācija.

"Ir būtiski nodrošināt biznesa inkubatoru atbalstu uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem pēc iespējas tuvāk to pamatdarbības vietai. Tādēļ LIAA pilotprojektā veido vairākas atbalsta vienības Latvijā ar mērķi palielināt to vietējo biznesa ideju autoru un uzņēmēju skaitu, kas saņem LIAA Biznesa inkubatoru atbalstu. Pēc gada izvērtēsim rezultātus – ja atbalsta vienības būs veiksmīgi sasniegušas tām noteiktos rezultatīvos rādītājus, lemsim par izveidoto atbalsta vienību darbības turpināšanu," skaidro LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova.

LIAA biznesa inkubatori strādā ar jaunajiem uzņēmumiem un biznesa ideju autoriem, kas vēlas attīstīt tādus produktus un pakalpojumus, kas atbilst šī brīža vajadzībām un nākotnes tendencēm, lai tos virzītu tālāk pasaules tirgū.

Pirmsinkubācijas programma ir sešus mēnešus ilga bezmaksas programma biznesa ideju autoriem. Tās dalībniekiem ir trīs uzdevumi: pielāgot produktu vai pakalpojumu tirgus pieprasījumam, apstiprināt biznesa modeļa dzīvotspēju, aprēķināt nepieciešamo darbinieku skaitu, finanšu resursus un identificēt, kur šos resursus iegūt. Savukārt inkubācijas programmā jaunie uzņēmēji strādā pie sava uzņēmuma attīstības, apmeklē seminārus un padziļinātas apmācības par dažādiem uzņēmējdarbības jautājumiem, saņem mentoringu un attīstības izmaksu līdzfinansējumu.

Kopš 2016. gada visā Latvijā darbojas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības finansēti 15 LIAA biznesa inkubatori, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, proti, uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību un eksporta potenciālu attīstību Latvijas pilsētās un novados.

Pirmās LIAA biznesa inkubatoru tīkla pārmaiņas notika 2018. gada martā, kad sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību tika izveidota LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta vienība Cēsīs. Tās mērķis ir sniegt Cēsu pilsētas un blakus novadu uzņēmumiem pieeju informācijai par inkubatora atbalsta programmām un konsultācijām, bet inkubatora dalībniekiem – mentoringu un inkubatora piesaistīto ekspertu konsultācijas.

Lielākie uzņēmumi, kas pievienojušies LIAA Valmieras biznesa inkubatoram no Cēsīm, ir interjera un dizaina priekšmetu ražotājs "Ewart Woods", uzņēmums "Duck Woodworks", kas veido ekskluzīvus dizaina priekšmetus interjeram un bērnu rotaļlietas no koka, kā arī "Beloved Boards", kas ražo izglītojošus koka aktivitāšu dēļus "Mazais Lācis" bērniem no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.

Biznesa inkubatora atbalsta vienība sniedz uzņēmējiem pastāvīgu inkubatora pārstāvja pieejamību pilsētā vai novadā, konsultācijas par inkubatora sniegtajām atbalsta programmām un pieteikšanās kārtību. Tāpat Biznesa inkubatora atbalsta vienība izvērtē uzņēmējam nepieciešamo atbalstu un koordinē inkubatora komandas konsultācijas, inkubatora mentoru tīkla vai ekspertu piesaisti uzņēmuma attīstības izaicinājumu risināšanā. Biznesa inkubatora atbalsta vienība īsteno informatīvos pasākumus par inkubatora sniegto atbalstu.

Ar 2020. gada decembri arī LIAA Liepājas biznesa inkubators atvērs atbalsta vienību Saldū, savukārt LIAA Madonas biznesa inkubators atklās atbalsta vienību Gulbenē.

Jau šobrīd inkubācijas programmā ir uzņemti vairāki uzņēmumi no novadiem, kuros plānots atvērt inkubatora atbalsta vienību. Piemēram, LIAA Madonas biznesa inkubatora dalībnieks uzņēmums "Leff" ir reģistrēts Gulbenes novadā un nodarbojas ar līklīniju parketa ražošanu no ozolkoka, kas jau sekmīgi eksportēts uz Singapūru, Nīderlandi un Angliju. LIAA Liepājas biznesa inkubatora uzņēmēju kopienā ir viens uzņēmums no Saldus novada – bišu maizes pastilu ražotājs "Bee Bite". Tam 2020. gada rudens uzņemšanā ir pievienojies uzņēmums "20k design", kas piedāvā ekoloģiskus dizaina priekšmetus no otrreiz izmantotiem kokmateriāliem, kas iegūti no demontētām ēkām.

LIAA Bauskas biznesa inkubators piedzīvo pārmaiņas – ar 2020. gada septembri tas kļuvis par LIAA Jelgavas biznesa inkubatora atbalsta vienību. Tāpat LIAA Jēkabpils biznesa inkubators turpmāk strādās kā LIAA Ogres biznesa inkubatora atbalsta vienība Jēkabpilī.

Darbojas sekojoši LIAA Biznesa inkubatori: Liepājas biznesa inkubators, Ventspils biznesa inkubators, Kuldīgas biznesa inkubators, Talsu biznesa inkubators, Jūrmalas biznesa inkubators, Radošo industriju biznesa inkubators Rīgā, Jelgavas biznesa inkubators, Ogres biznesa inkubators. Valmieras biznesa inkubators, Siguldas biznesa inkubators, Madonas biznesa inkubators, Rēzeknes biznesa inkubators un Daugavpils biznesa inkubators. Biznesa inkubatoru atbalsta vienības: Cēsīs, Jēkabpilī, Bauskā, Saldū un Gulbenē.