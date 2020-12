Trīs Latvijas uzņēmumi Dānijā būvēs elektroauto uzlādes stacijas no līmētā koka

Trīs Latvijas uzņēmumi - "IKTK", "Rodentia" un "Igate Būve" īstenojuši inovatīvu "zaļo risinājumu", no līmētā koka ražojot un uzbūvējot modernu elektroauto uzlādes staciju Dānijā, informē uzņēmumu pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Stacija būvēta pēc Dānijas elektroauto uzlādes staciju un mobilitātes risinājumu kompānijas "Clever" pasūtījuma un to projektējis Dānijas arhitektu birojs "Cobe". Projekts paredz pēc vienota "zaļā" dizaina koncepta uzbūvēt ātrās uzlādes staciju tīklu visā Skandināvijā.

Elektroauto uzlādes staciju Orhusas ostā pie pasažieru prāmju piestātnes izgatavoja un uzbūvēja trīs Latvijas uzņēmumi, kas specializējas līmētā koka konstrukciju projektēšanā, ražošanā un būvniecībā. Līmētā koka konstrukciju projektēšanas birojs "Rodentia" konsultēja dāņu pasūtītāju un izstrādāja detalizācijas un ražošanas rasējumus, ražotājs "IKTK" Ozolnieku novadā no egles koksnes ražoja galvenās konstrukcijas, bet līmētā koka būvniecībā specializētā būvkompānija "Igate Būve" veica pārējo ražošanu, piegādi un gandrīz piecu metru augstās konstrukcijas būvniecību Dānijā.

Elektroauto saistās ar zaļo enerģiju, tāpēc stacijas projektētas, lai arhitektūra, materiāli un koncepts atpoguļotu zaļo domāšanu. "Cobe" arhitekti tās iecerējuši kā zaļas oāzes, kurā uzlādēt ne vien auto, bet arī atveldzēt prātu un "atslēgties" no pilsētas industriālās arhitektūras. Ražošanā izmantota FSC sertificēta egles koksne, stacijas jumtu klāj augi - tas veidots kā ekstensīvais zaļais seduma (laimiņa) jumts un tam vajadzīga minimāla kopšana. Dizaina centrā ir no koka izgatavots jumta modulis, kura siluets līdzinās stumbram ar lapotni. Zem katras "lapotnes" var vienlaicīgi uzlādēties divas automašīnas. Modulārā pieeja nozīmē, ka "lapotni" savienojot ar citiem moduļiem veidosies nosacīts mežs un oāze. Stacija ražota un būvēta tādā veidā, lai to būtu iespējams viegli demontēt un materiālus izmantot atkārtoti (recycling) vai pielietot citur (upcycling).

"Šis projekts bija interesants un vērtīgs ar pārdomātību, arhitektu dizaina filosofiju un pasūtītāja vēlmi nodrošināt ilgstspēju visos tā realizācijas posmos. Sadarbību uzsākot mēs izgatavojām un "IKTK" rūpnīcas teritorijā uzbūvējām stacijas prototipu, tas pie mums atrodas vēl tagad. Dānijai paredzēto būvi izstrādājām un uzražojām Latvijā, kā lego konstruktora komplektu. Ražošana un risinājumi konkrētiem būvniecības projektiem ir mūsu stiprā pusē - pēc līdzīga lego konstruktora principa esam ražojuši arī lielākus objektus, piemēram autotransporta tiltus. Esam gandarīti par pasūtītāja uzticēšanos un jau ražojam nākamās "zaļās oāzes" - šoreiz Norvēģijai," stāsta "IKTK" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns.

"Šī dizaina stacijas paredzēts uzstādīt visā Skandināvijā, tāpēc mūsu lielākais uzdevums bija attīstīt sākotnējo projektu un projektēt būves savienojuma mezglus, lai tā izturētu vēl lielākas sniega un vēja slodzes," norāda "Rodentia" ēku būvinženieris Pēteris Supe.

"Būvējot īstenojām šim projektam svarīgos ilgstpējīgas būvniecības principus. Gandrīz visas būves detaļas un savienojumus izgatavojām un sakomplektējām rūpnīcā. Rezultātā būves montāža un uzstādīšana Dānijā radīja minimālu ietekmi uz vidi - būvniecība noritēja tikpat kā bez ražošanas atlikumiem, ar minimālu smagās tehnikas iesaisti un ar zemu trokšņu līmenī. Arī loģistiku organizējām tā, lai samazinātu materiālu transporta ceļu un atsevišķus stacijas elementus, kas bija jāpasūta, piegādāja pa tiešo uz ostu Dānijā, nevis caur Latviju. Šis ir mūsu pirmais būvprojekts ārpus Latvijas, tāpēc praktiskajā plānā izaicinājums bija nodrošināt darbinieku dokumentāciju atbilstoši Dānijas būvniecības prasībām, transportēt būvi uz Orhusu un ātri, precīzi un filigrāni uzbūvēt, neraugoties uz COVID-19 un spēcīgo vēju. Spēcīgais vējš ostā gāza no kājām mūsu būvniekus, bet pati būve bija stabila. Ar uzdevumu mūsu būvnieki tika galā septiņās dienās," saka "Igate Būve" vadītājs Jānis Kuļikovskis.