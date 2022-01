Uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies līdz teju 11,29 miljardiem

Aizvadītajā gadā uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies līdz teju 11,29 miljardiem eiro, liecina “Lursoft” apkopotā informācija.

Straujo kāpumu sekmējusi holdingkompānijas AS "Swedbank Baltics" reģistrācija 2021. gada februārī. Uzņēmumam sākotnēji reģistrēts 35 tūkstošu eiro pamatkapitāls, kas oktobrī palielināts līdz 3,88 miljardiem eiro. Jaunreģistrētais holdings arī kļuvis par AS "Swedbank" akcionāru.

"Lursoft" pētījis, kā mainījies uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas pašvaldībās, un analizējis ieguldītāju skaita izmaiņas.

Dati liecina, ka aizvadītā gada izskaņā ārvalstu ieguldījumi bija reģistrēti 18,3 tūkstošu uzņēmumu pamatkapitālos, kas ir mazāk nekā 2020. gada beigās, kad ārvalstu ieguldījumus bija piesaistījuši 19,8 tūkstoši Latvijas uzņēmumu.

Visievērojamāk ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits pērn sarucis Krāslavas novadā, kur 2020. gada beigās bija 102 uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, taču 2021. gada beigās – vairs tikai 64. Ieguldītāju skaits gan krities nedaudz lēnāk, gada laikā samazinoties par 26,25%. "Lursoft" izpētījis, ka lielākie, kopumā 3,82 miljonu eiro apmērā, ieguldījumi Krāslavas novada uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēti no Dānijas, tiesa, pēdējos gados ieguldījumu kustība no Dānijas bijusi minimāla. Kopējā summa, kuru ārvalstnieki ieguldījuši Krāslavas novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos, aizvadītā gada laikā samazinājusies par 2,6 miljoniem eiro, sarūkot līdz 4,28 miljoniem eiro. Lielo uzkrājuma kritumu ietekmējusi SIA "Nedfarming (Udele Tartaks Latvia)" likvidācija, kura pamatkapitālā nīderlandiešu Nedfarm B.V. bija ieguldījis nepilnus 2,2 miljonus eiro.

"Lursoft" apkopotā informācija parāda, ka ārvalstu ieguldītāju skaits aizvadītā gada laikā audzis tikai trijās pašvaldībās – Ventspils, Mārupes un Ķekavas novados –, savukārt uzņēmumu skaits, kuri piesaistījušu savam pamatkapitālam ārvalstu ieguldījumus, palielinājies četrās – Ventspils, Smiltenes, Gulbenes un Dienvidkurzemes novados.

Rīgā reģistrēti 84,2% no visiem Latvijā uzkrātajiem ārvalstu ieguldījumiem, galvaspilsētā koncentrējoties 68,7% no visiem Latvijas uzņēmumiem, kuru pamatkapitālā reģistrēti ārvalstu ieguldījumi. Lai gan Rīga aizvadītajā gadā ir viena no tām pašvaldībām, kurās uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms audzis visstraujāk, pēc ārvalstu ieguldījumu pieauguma īpatsvara galvaspilsētu apsteidzis gan Ventspils novads, gan arī Rēzekne.

Pēc tam, kad 2020. gadā tika likvidēts Ventspils novadā reģistrētais holdings SIA "Puses", kura kopējais pamatkapitāls bija 11,37 miljoni eiro, un no tiem lielu daļu bija ieguldījušas ārzonās reģistrētas juridiskās personas, uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Ventspils novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos samazinājās no 7,22 miljoniem eiro līdz 0,84 miljoniem eiro. Pērn, pēc tam, kad veikta SIA "Zemkopība" reorganizācija, ārvalstnieku ieguldījumu apjoms Ventspils novada uzņēmumu pamatkapitālos atkal palielinājies līdz 3,66 miljoniem eiro. Gada laikā uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Ventspils novada uzņēmumu pamatkapitālos audzis vairāk nekā četras reizes. Neskatoties uz to, Ventspils novads pēc uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoma starp visām Latvijas pašvaldībām ierindojas vien 34. vietā, blakus Krāslavas un Gulbenes novadiem.

Aizvadītā gada laikā ārvalstnieku ieguldījumi Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos auguši par 9,78 miljoniem eiro, sasniedzot 207,05 miljonus eiro. Vairāk nekā 200 miljoni eiro uzkrāti arī Ķekavas novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos. "Lursoft" izpētījis, ka uzņēmumu skaits, kam piesaistīti ārvalstu ieguldījumi, 2021.gada laikā Ķekavas novadā nav mainījies, savukārt ieguldītāju skaits aizvadītā gada laikā audzis par diviem. Kopējā ārvalstu ieguldījumu summa, kas piesaistīta Ķekavas novadu uzņēmumu pamatkapitāliem, pagājušajā gada laikā palielinājusies par 3,15 miljoniem eiro. Pieaugumu veicinājusi SIA "Baltic Logistic Solutions" pamatkapitāla palielināšana, lietuviešu UAB "Sanitex" Latvijā reģistrētā uzņēmuma pamatkapitālu palielinot par 4 miljoniem eiro. Šobrīd SIA "Baltic Logistic Solutions" reģistrēto un apmaksāto pamatkapitālu veido nepilni 11,9 miljoni eiro. Pēc "Lursoft" pieejamajiem datiem, šis Ķekavas novadā pagājušajā gadā ir vienīgais ārvalstu ieguldījums, kura apmērs pārsniedzis 1 miljonu eiro. Tajā pašā laikā pērn arī reģistrēts viens gadījums, kad Ķekavas novadā reģistrēta uzņēmuma pamatkapitālu ārvalstnieks samazinājis uzreiz par vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tas ir lietuviešu Laurus Gene UAB piederošais SIA "Gene Investments", kura pamatkapitāls pērn samazināts no 5,25 miljoniem līdz 4,05 miljoniem eiro.

Lielākie ieguldījumi Ķekavas novada uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd reģistrēti no Zviedrijas (149,45 milj. EUR) un Lietuvas (34,98 milj. EUR).

Pašvaldības, kuru uzņēmumu pamatkapitālos 2021. gada beigās bija uzkrāti lielākie ārvalstu ieguldījumi:

Rīga: 9502,34 milj. EUR; Mārupes novads: 207,05 milj. EUR; Ķekavas novads: 203,23 milj. EUR; Ropažu novads: 199,11 milj. EUR; Liepāja: 137,10 milj. EUR; Ventspils: 131,73 milj. EUR; Jelgava: 90,76 milj. EUR; Valmieras novads: 87,93 milj. EUR; Olaines novads: 79,00 milj. EUR; Jūrmala: 74,19 milj. EUR.

Pašvaldības, kurās 2021. gada beigās reģistrēts visvairāk uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu:

Rīga: 12573 uzņēmumi; Mārupes novads: 716 uzņēmumi; Jūrmala: 564 uzņēmumi; Liepāja: 474 uzņēmumi; Daugavpils: 377 uzņēmumi; Ropažu novads: 316 uzņēmumi; Jelgava: 223 uzņēmumi; Ogres novads: 180 uzņēmumi; Ķekavas novads: 186 uzņēmumi; Olaines novads: 163 uzņēmumi.

Nevarot izšķirties par novada turpmāko likteni, kas reģionālās reformas ietvaros nonāca nesaskaņu krustugunīs, un nepievienojot to ne Rēzeknes, ne Madonas novadiem, Varakļānu novads šobrīd ir mazākā vietvara Latvijā. Tas atspoguļojas arī datos par ārvalstu ieguldījumu tendencēm. Aizvadītā gada izskaņā Varakļānu novadā bija reģistrēts tikai viens uzņēmums ar ārvalstu pamatkapitālu. Tas ir SIA "Quantum", kura pamatkapitālā zviedrs Knut Karl Erik Fredrik Magnusson ieguldījis 2,84 tūkstošus eiro. Pēdējos gados uzņēmums nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības, tas strādājis ar zaudējumiem, kā arī šobrīd uzņēmumam uzkrāts nepilnus 2 tūkstošus eiro liels nodokļu parāds.

Par 1 miljonu eiro mazāki ārvalstu ieguldījumi 2021. gada beigās bija reģistrēti vēl trīs pašvaldībās – Preiļu, Ludzas un Valkas novados. Visās trīs pašvaldībās pērn samazinājies gan ieguldītāju skaits, gan arī uzņēmumu skaits, kuros ārvalstu ieguldījumi reģistrēti. Tas, savukārt, ietekmējis uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoma kritumu.

Vienīgā pašvaldība, kurā 2021. gadā audzis ne tikai uzkrāto ieguldījumu, bet arī ieguldītāju un uzņēmumu, kuriem piesaistīti ārvalstu ieguldījumi, skaits, ir jau iepriekšminētais Ventspils novads.