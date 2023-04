Vairākus mēnešus caur Latviju uz Ukrainu ar viltotiem dokumentiem ved Krievijas degvielu, ziņo raidījums

Jau vairākus mēnešus caur Latviju uz Ukrainu ar viltotiem dokumentiem ved Krievijas degvielu, svētdien ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".

Šī gada sākumā Rīgas ostā no Sanktpēterburgas ienāca trīs tankkuģi. Tajos ienākusī degvielas krava tālāk tiek vesta uz Ukrainu, kur Krievijas degvielas imports kopš pagājušā gad ir aizliegts. Kravu pavada viltoti dokumenti. Tie iesniegti Latvijas muitā, un "Nekā personīga" par tiem stāstīja jau pirms diviem mēnešiem. Kriminālprocesu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas policija aizvien nav ierosinājusi, tikmēr desmitiem ukraiņu degvielas vedēju ikdienas no Rīgas ved krievu preci, apejot Ukrainas sankcijas.

Raidījums atgādina, ka 5. februārī Eiropas Savienībā stājās spēkā pilnīgs Krievijas naftas produktu aizliegums. Līdz tam šogad Rīgas ostā no Sanktpēterburgas paspēja ienākt trīs tankkuģu kravas ar degvielu. Krievijas valsts uzņēmuma “Sovkomflot” kuģi “NS Point" un "NS Pride" ieveda degvielu uzņēmumu "PARS Termināls" un "Naftimpeks" glabātuvēs. Kravu kopējā vērtība varētu būt pat virs 100 miljoniem eiro.

Līdz 5. februārim Krievijas degvielas ievešana Eiropā nebija sankciju pārkāpums. Taču aizdomas izraisīja "Nekā personīga" rīcībā nonācis kvalitātes sertifikāts, ko saņem degvielas pircēji. To it kā izdevis uzņēmums "Orlen Lietuva". Kad raidījums jautāja kompānijai, vai ievestie naftas produkti tiešām saistīti ar viņiem, "Orlen" apgalvoja, ka dokuments ir viltojums. Pēc "Nekā personīga" sižeta "Orlen" vērsās VID Muitas pārvaldē, kur uzzināja, ka izmantoti vēl citi līdzīgi dokumenti ar "Orlen" vārdu, kas datēti ar janvāri.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde nolēma kriminālprocesu neierosināt, un apgalvoja, ka materiālus izvērtēšanai nodeva Valsts policijai. Pēc "Nekā personīga" sižetiem prokuratūra nolēma lietu pārbaudīt un secināja, ka lēmums par atteikšanos sākt izmeklēšanu pieņemts priekšlaicīgi, jo netika iegūta pilnīga informācija.

Kā vēsta raidījums, prokuratūra atcēla VID lēmumu un atgrieza lietu atpakaļ atkārtotai pārbaudei. Tagad lieta joprojām atrodas VID muitas policijā, resoriskās pārbaudes stadijā. Prokuratūras sniegtā atbilde liecina, ka lieta ir par decembrī ienākušu kuģi, nevis trim kravām, ko šogad fiksēja "Nekā personīga".

Arī finanšu ministrs par 100 miljonu vērtajām krievu degvielas kravām uzzināja no "Nekā personīga" sižetiem.

"Nekā personīga" janvārī rādīja mēneša beigās uzņemtas fotogrāfijas, kurās pie "Pars termināla" redzami vairāki desmiti degvielas vedēju no Ukrainas. Februāra vidū raidījums divreiz filmēja teritoriju un arī tad tur skats bija tāds pats.

Šonedēļ "Nekā personīga" vēlreiz turp devās piefiksēt situāciju. Divus mēnešus pēc pēdējā krievu degvielas kuģa ienākšanas Rīgas ostā, pie "Pars termināla" redzams, ka šurp turpina braukt degvielas vedēji no Ukrainas. 4. aprīlī termināļa teritorijā un blakus tai gaidīja ap desmit kravas auto ar Ukrainas numuriem.

Ārlietu ministrija informē, ka saskaņā ar Eiropas Savienības sankcijām, kopš 5. februāra ir aizliegts krievu degvielu ievest, taču drīkst tirgot to, kas importēts līdz šim datumam. Savukārt Ukrainā ievest Krievijas degvielu nedrīkst jau aptuveni gadu. Viltotie sertifikāti, visticamāk, paredzēti Ukrainas tirgum.

Raidījums norāda, ka nozarē ir runas, ka "Pars termināls" un "Naftimpex" apgalvoja, ka daļa no ievestās degvielas nāk no Kazahstānas. To saka arī darbinieki "Pars terminālā".

Tomēr "Nekā personīga" atgādina - Kazahstāna pagājušā gada vasarā aizliedza naftas produktu eksportu uz Eiropu. "Pars termināla valdes loceklis Aigars Reķis savukārt apgalvoja, ka uzņēmums caur starpnieku nopircis "Orlen" degvielu, tāpēc arī izmanto šīs firmas sertifikātus. "Orlen" gan tādu iespēju noliedz, jo aizdomīgie dokumenti ir neīsti - paņemti reāli sertifikāti un tajos nomainīti atsevišķi dati.

Patiesību par to, kas tiek pārdots ukraiņiem, bez izmeklēšanas nav iespējams noskaidrot, norāda raidījums.

