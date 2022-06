Vidzemē par siltumu būs jāmaksā krietni vairāk, Daugavpilī tarifs sarūk

Šā gada 1.jūlijā vairākās Latvijas pilsētās spēkā stāsies jauni siltumenerģijas tarifi; Cēsīs, Valmierā, Ogrē ir sagaidāms palielinājums, savukārt Daugavpilī tas būs par 3% zemāks.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un apstiprinājusi jaunu SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifu. Valmierā, Valmieras pagasta Viestura laukumā un Burtnieku novadā tas būs par 44,7% lielāks – 85,08 eiro/MWh. Jaunā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa pieaugums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Savukārt iepirktās siltumenerģija cena, līdzīgi kā citur Latvijā, pieaugusi saistībā ar kurināmā izmaksu pieaugumu dabasgāzei un šķeldai. SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem – AS "Valmieras piens" un AS "Valmieras Enerģija" – ir SPRK regulēts tarifs, savukārt no SIA "ITA Ltd" siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu.

SPRK vienlaikus apstiprinājusi arī AS "Valmieras Enerģija" iesniegto noteikto (piedāvāto) ražošanas tarifu, kas arī no 1.jūlija pieaugs par 77,9%, sasniedzot 62,01 eiro/MWh.

Visiem trim regulētajiem komersantiem – SIA "Valmieras ūdens", AS "Valmieras Enerģija" un AS "Valmieras piens" – SPRK ir izsniegusi atļauju pašiem noteikt tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā cenas izmaiņu gadījumā komersantiem ir iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt zemākus tarifus.

1. jūlijā spēkā stāsies arī jauns PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifs; tas būs par 4,32 eiro jeb 3,9% zemāks – 90,64 eiro/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksu samazinājumam. Siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota gan dabasgāze, gan atjaunojamie resursi – šķelda, granulas un malka –, kā arī daļa siltumenerģijas tiek iepirkta. Arī "PAS "Daugavpils siltumtīkli" jau kopš 2018.gada ir piešķirta SPRK atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

Tāpat jūlijā mainās SIA"Adven Latvia" siltumenerģijas tarifs; tas būs par 19% lielāks – 80,15 eiro/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš 5.marta Cēsīs tiek piemērots siltumenerģijas tarifs 67,15 eiro/MWh, kura pieaugumu ietekmēja kurināmā, proti, dabasgāzes cenas palielinājums. Savukārt jaunā tarifa kāpums no 1.jūlija saistīts ar kurināmā, proti, šķeldas cenas pieaugumu. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā iekļautās kurināmā izmaksas, pieaugušas par 42%. "Adven Latvia" siltumenerģiju ražo, izmantojot gan dabasgāzi, gan biomasu – šķeldu un kokskaidu granulas.

Ogrēniešiem jārēķinās, ka no 1. jūlija spēkā būs jauns SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas komponente būs 92,36 eiro/MWh, līdzšinējo 53,06 eiro/MWh vietā, bet maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga – 21,70 eiro/kW/gadā.

SIA "Ogres Namsaimnieks" no1.jūnija piemēroja SPRK apstiprināto siltumenerģijas komponenti 53,06 eiro/MWh. Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu no 1. jūlija ietekmējis dabasgāzes izmaksu palielinājums 6,4 reižu apmērā. No kopējām komersanta izmaksām dabasgāzes izmaksas tarifu projektā veido 44%. SIA "Ogres Namsaimnieks" no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma pati saražo nedaudz vairāk par ceturtdaļu, savukārt pārējo siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem.

Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem SIA "Ogres Namsaimnieks" izmanto iespēju lietotājiem piemērot siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu. Attiecīgi siltumenerģijas komponente ir tā tarifa daļa, kuru piemēro konkrētā mēnesī patērētajai siltumenerģijai. Savukārt maksa par jaudu ir nemainīgs ikmēneša maksājums.

Kopumā SPRK šā gada 16. jūnijā izskatīšanā bija 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Iestāde tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.