Apstiprina vēsturiski lielāko Rīgas budžetu

Rīgas domes deputāti ceturtdien, 28. martā, apstiprināja 2019. gada budžetu, kas paredz, ka galvaspilsētas izdevumi šogad sasniegs vēsturiski augstāko slieksni – 1,083 miljardus eiro.

Pilsētas ieņēmumi šogad plānoti 972,64 miljonu eiro apmērā, bet budžeta deficīts – 110,07 miljonu jeb 11,4% apmērā.

Lemšana par šā gada budžetu domes sēdē ilga 10 stundas. Par budžetu nobalsoja 33 valdošās koalīcijas deputāti, bet 24 opozīcijas deputāti balsoja pret.

Lielāko daļu – 583,7 miljonus eiro – pašvaldības ieņēmumu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, bet vēl 110 miljonus eiro – īpašuma nodokļa ieņēmumi. 5,03 miljonus eiro pašvaldība plāno iekasēt arī no Azartspēļu nodokļa un 924 007 eiro – no Dabas resursu nodokļa nomaksas. 20,51 miljonu eiro no pašvaldības šī gada ieņēmumiem veidos nenodokļu ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, naudas sodi un citi.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta budžets šogad plānots 3,47 miljonu eiro apmērā, bet Mājokļu un vides departamenta – 11,43 miljonu eiro apmērā.

Īpašuma departamentam šogad plānots atvēlēt 30,67 miljonus eiro, savukārt Satiksmes departamentam – 24,80 miljonus. Labklājības departamenta budžets plānots 72 miljonu eiro apjomā.

Viena no lielākajām dotācijām – 351,12 miljonu eiro apmērā - paredzēta Izglītības, kultūras un sporta departamentam. 120 miljoni no tiem būs valsts dotācija, kas, galvenokārt, tiks tērēta pedagogu algu izmaksāšanai. 77,39 miljonus eiro departaments tērēs pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, 19,87 miljonus eiro – līdzfinansējumos privātajos bērnudārzos, bet vēl 139 miljonus – sākumskolu, pirmsskolu un vidusskolu uzturēšanai.

Vislielākais budžets plānots Finanšu departamentam – 549,38 miljonu eiro apmērā. Šis departaments ir atbildīgs, piemēram, par dotācijas nodrošināšanu "Rīgas satiksmei", iemaksu nodrošināšanu pašvaldību izlīdzināšanas fondā, līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu projektiem un citiem darbiem. 76,38 miljonus departamentam dažādiem mērķiem piešķirs valsts, bet atlikušo daļu veidos budžeta iestāžu ieņēmumi un dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem.

"Rīgas satiksmei" Finanšu departaments šogad nodrošinās 130 miljonus eiro lielu dotāciju. Vēl 8,18 miljonus uzņēmums saņems no valsts.

53,89 miljoni eiro tiks tērēti Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai, 19,26 miljoni – kredīta procentu nomaksai un pakalpojumu apmaksai, bet vēl 86,90 miljoni tiks iemaksāti pašvaldību izlīdzināšanas fondā.

86,29 miljonus Finanšu departaments plāno tērēt Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, bet 64,17 miljonus – investīciju programmas realizēšanai.

Dotācijas sadalītas arī pašvaldības kapitālsabiedrībām. Piemēram, Rīgas zoodārzam šogad tiks atvēlēti 1,46 miljons eiro, nodibinājumam "Riga.lv" – 1,77 miljoni, bet "Rīgas mežiem" – 1,47 miljoni eiro.

Savukārt pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" dotācija ieplānota 8,49 miljonu apmērā, Rīgas pilsētas būvvaldes – 4,67 miljonu apmērā, "Rīgas pieminekļu aģentūras" – 526 324 eiro apmērā, bet "Rīgas pilsētas arhitekta biroja" – 403 331 eiro apmērā.

Pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" budžets būs 1,33 miljoni eiro.

Kā uzsver valdošā koalīcija, līdz ar jauno budžetu no 1. septembra gandrīz 32 500 Rīgas bērnudārzu audzēkņu tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Brokastu, pusdienu un launaga izmaksas tiks segtas visiem mazuļiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs un privātajos bērnudārzos, kas noslēguši sadarbības līgumus ar Rīgu. Šim mērķim Rīgas budžetā paredzēti gandrīz 23,5 miljoni eiro.

Šogad no 1. septembra par 50 līdz 70 eiro tikšot palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm, pavāriem, izglītības iestāžu ārstiem un medmāsām, par 10% no pamatalgas – sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, kā arī Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem. Izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm tiks nodrošinātas arī veselības apdrošināšanas polises.

Līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, salīdzinot ar 2018. gadu, palielināšoties par aptuveni 2 miljoniem eiro. 2019. gadā šim mērķim no pašvaldības budžeta paredzēti jau 19,9 miljoni eiro. Privātos bērnudārzus apmeklē vairāk nekā 6800 bērni, kā arī palielinās auklīšu skaits, kuras pieskata mazuļus (542 auklītes pieskata 1170 bērnus). Turklāt no šā gada 1. janvāra ir palielināts pašvaldības līdzfinansējums. Tas sasniedz 246,19 eiro mēnesī par vienu bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam, bet obligātā izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums ir 187,59 eiro. Auklēm pašvaldība piemaksā 142,12 eiro par viena bērna pieskatīšanu.

Jaunu ielu izbūvē, pārbūvē un seguma atjaunošanā plānots ieguldīt 32 miljonus eiro, tostarp, satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūvē, Krasta ielas seguma atjaunošanā un veloceļa izbūvē, Marijas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošanā. 2019. gadā turpināšoties un tiks uzsākta jaunu Eiropas Savienības līdzfinansēto objektu būvniecība, kopumā ieguldot apmēram 183 miljonus eiro: turpināsies Salu tilta 2. kārtas būvniecība, turpināsies Augusta Deglava satiksmes pārvada pārbūve, tiks uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga–Skulte" 1. kārtas izbūve, Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai (Dienvidu tilta 4. kārta), luksoforu objektu atjaunošana u.c.

Pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālās aprūpes, veselības un policijas ēku sakārtošanā šogad kopumā ieguldīs apmēram 59 miljonus eiro. Dažāda veida remontdarbi tikšot veikti 47 skolās un 40 pirmsskolās. Plānota telpu izbūve jaunām pirmsskolas grupām, kurās varēs uzņemt aptuveni 440 mazuļu. Bērnudārzi tiks celti Zolitūdē, Skanstes rajonā un Mežaparkā.

Piesaistot ERAF fondu finansējumu, jaunas dabas zinību laboratoriju piebūves izbūvēs pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas. Ar ERAF fondu līdzfinansējumu pārbūvēs un paplašinās arī Rīgas Angļu ģimnāzijas ēku.

Īstenojot skolu tīkla pilnveidošanas pasākumus, norit jaunās Rīgas Mežaparka sākumskolas ēkas projektēšanas darbi. Šogad remontdarbi tiks veikti Rīgas 19. vidusskolā un BJC "Bolderāja", Rīgas Čiekurkalna pamatskolā. Būvdarbi turpināsies arī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā un Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā un Rīgas 64. vidusskolas ēkā Ūnijas ielā 93. Jaunas sporta zāles izbūvēs pie Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas un Rīgas 93. vidusskolas. Jauni sporta un aktīvās atpūtas laukumi plānoti pie Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 158, pie Rīgas 86. vidusskolas un pie Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

Šogad turpināsies Mežaparka Lielās estrādes atjaunošanas darbi, kuros ir plānots apgūt 25,5 miljonus eiro finansējumu. Mežaparka Lielās estrādes jaunās skatuves izbūve notiks divās daļās –līdz 2020. gada 18. jūnijam, pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; un turpināsies pēc svētkiem līdz 2023. gadam, kad Dziesmu un deju svētki atzīmēs 150. gadadienu.

Veselības nozares ēkās turpināsies būvniecības darbi. Rīgas 1.slimnīcai šogad atjaunos 14. un 17. korpusa ēkas, kopā ieguldot 3,5 miljonus eiro. Plānots pabeigt trīs sociālo māju būvniecību Mežrozīšu ielā, kur būs telpas arī sociālajam dienestam, dienas centram un veselības centram.

Pilsētas vadība plāno, ka pēc visu izdevumu segšanas līdzekļu atlikums pilsētas kasē 2019. gada beigās būs ne mazāks kā 12,1 miljons eiro.