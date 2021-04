Paplašināts algu subsīdiju saņēmēju loks

Ceturtdien Ministru kabinets (MK) atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus, kas paredz paplašināt algu subsīdiju saņēmēju loku.

Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos nosaka kritērijus un kārtību kādā pieprasa un piešķir atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai).

Ņemot vērā ieilgušo Covid-19 krīzi uz uzņēmēju saimniecisko darbību, nepieciešams palielināt atbalsta saņēmēju loku, kuriem līdz šim dēļ izstrādātajiem nosacījumiem tika ierobežota atbalsta saņemšana, bet būtu atbalstāmi, jo to darbību kavē ieilgušās Covid-19 krīzes noteiktie ierobežojumi, skaidro EM.

Spēkā esošie MK noteikumi nosaka, ka uz atbalstu var pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Ņemot vērā EM adresētajos mērķa grupas iesniegumos un skaidrojumos sniegtos apsvērumus, ka daļai no atbalsta mērķa grupas būtisks ieņēmumu kritums iestājās jau 2020. gada pirmajā pusgadā un faktiski to saimnieciskā darbība līdz šim brīdim nav būtiski atguvusies, paredzēts precizēt kvalificēšanās kritērijus, tādējādi padarot atbalstu pieejamāku.

Noteikumu projekts paredz noteikt papildus jaunu atbalsta kvalificēšanās kritēriju, tādējādi atbalsta saņēmēji var izvēlēties vienu no diviem kvalificēšanās kritērijiem, lai pretendētu uz algu subsīdijas atbalstu. Uz atbalsta ir tiesīgi pieteikties darba devēji, atbilstoši šobrīd spēkā esošajam kritērijam, kas paredz ne mazāk kā 20% ieņēmumu samazinājumu par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzināt ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies. Vai arī kvalificēties pēc jaunā kritērija, kas paredz ne mazāk kā 30 % ieņēmumu kritumu vērtēt, salīdzinot ieņēmuma samazinājumu konkrētajā atbalsta mēnesī ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem.

Jaunā kritērija ieņēmumu samazinājums tiek vērtēts pret 2019. gadu, līdz ar to ieņēmumu kritums ir noteikts lielāks, 30% salīdzinot ar attiecīgo 2019.gada mēnesi. Šāda ieņēmumu krituma noteikšana pamatota ar to, ka 2019.gadā saimniecisko darbību neietekmēja Covid-19 radītie apstākļi un tautsaimniecībā bija vērojama mērena izaugsme, līdz ar to ir atšķirīgi apstākļi pret kuriem vērtē ieņēmumu kritumu, kā rezultātā šādas normas noteikšanā ir ievērots vienlīdzības princips.

Līdz ar jaunā kritērija noteikšanu atbalstu varētu saņemt tādi uzņēmumu darbinieki, kuri 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī veica ierobežotu saimniecisko darbību, līdz ar to ieņēmumu krituma samazinājums atbalsta mēnesī pret vidējo ieņēmumu kritumu periodā no 2020.gada augusta līdz 2020.gada oktobrim nesasniedz 20%. EM norāda, ka pieteikties atbalstam pēc jaunā kritērija ir iespējams tikai par periodu pēc 2021. gada februāra, t.i. iesniegumu par atbalsta par dīkstāvi, pamatojoties uz to, ka ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzinot ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, varēs iesniegt līdz 2021. gada 15. aprīlim par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – par 2021. gada maiju un līdz 2021. gada 15. jūlijam – par 2021. gada jūniju.

Vērtējot iespējas noteikt, ka uz subsīdiju atbalstu pēc jaunā kritērija varētu pieteikties arī par 2020.gada novembri, decembri un 2021.gada janvāri, februāri, ir secināts, ka subsīdiju atbalsta specifikas dēļ ir paredzēts, ka pēc jaunā kritērija atbalstam ir iespējams pieteikties tikai par periodu pēc 2021. gada februāra. Proti, algu subsīdiju gadījumā darbiniekiem tiek izmaksātas neto algas no 2 avotiem - daļu izmaksā darba devējs, daļu - Valsts ieņēmumu dienests.