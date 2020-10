Valdība dod zaļo gaismu izmaiņām autoratlīdzību sistēmā no 1. jūlija

Līdz 2021. gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem paredzēts saglabāt līdzšinējo nodokļu maksāšanas kārtību un likmes. Savukārt no 1. jūlija notiks pakāpeniska sagatavošanās autoratlīdzību saņēmēju nodokļu nomaksai, izmantojot saimnieciskās darbības kontu, paredz valdībā uzklausītais Kultūras ministrijas (KM) sagatavotais ziņojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties vienu no trim nodokļu nomaksas veidiem: proti, izmantot pašnodarbināto personu nodokļu nomaksas režīmu vai izmantot darba ņēmēju vispārējo nodokļu nomaksas režīmu, vai izmantot jaunu modeli, kas paredzēts autoratlīdzības saņēmējam, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam.

Jaunais modelis paredz, ka autoratlīdzības izmaksātājs pirms autoratlīdzības izmaksas veiks 25% nodokļa nomaksu no autoratlīdzības apgrozījuma līdz 25 000 eiro gadā. Savukārt, ja apgrozījums pārsniegs 25 000 eiro, tiks piemērota 40% nodokļa likme. Likuma grozījumi arī paredz, ka 80% no nodokļa tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet 20% tiks novirzīti iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Savukārt no 2022. gada janvāra nodokļa nomaksai tiks izmantots saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, līdz ar to autoru nodokļu nomaksa tiks veikta līdzīgā kārtībā kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, piemērojot autoratlīdzību saņēmējiem no 2021. gada 1. jūlija ieviestās likmes un apgrozījuma apmēru.

"Valdībā skatītais piedāvājums izmaiņām nodokļu piemērošanā autoratlīdzību saņēmējiem panākts kā kompromisa variants ar Finanšu un Labklājības ministrijām. Bija būtiski panākt, lai izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem sāktu darboties pakāpeniski, nevis ar 1. janvāri, kā sākotnēji bija iecerēts, lai visi, kas noslēguši līgumus, spētu pilnvērtīgi un bez zaudējumiem pildīt savas līgumsaistības," informēja kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Ministrs uzsvēra, ka valdības atbalstu guvušais kompromisa variants "piedāvā radošajām personām – autoratlīdzību saņēmējiem – sociālās apdrošināšanas pakalpojumu grozu: slimības pabalstu, sākot no 11. dienas, maternitātes un paternitātes pabalstu u.c., vienlaikus dodot iespēju nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem".

Vēstīts, ka jautājums par nodokļu izmaiņām autoratlīdzību maksātājiem bija daļa no Finanšu ministrijas (FM) piedāvātā informatīvā ziņojuma "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai" un ar to saistītā protokollēmuma projekta.

FM ziņojumā par piedāvātajām izmaiņām nodokļos norāda, ka izmaiņu mērķis ir veicināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Līdzīgi kā citos alternatīvajos režīmos arī autoratlīdzību saņēmēju sociālās iemaksas patlaban ir zemas, tādējādi palielinot to iedzīvotāju skaitu, kuri nākotnē var nebūt sociāli nodrošināti. FM piebilda, ka autoratlīdzības nereti tiek izmantotas nodokļu optimizācijas nolūkos.

Ar izmaiņām nodokļos rosināts paredzēt, ka no 2021. gada vairs nav speciālais režīms autoratlīdzībām. Tika plānots, ka turpmāk autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vai piemērot tādu pašu režīmu kā pašlaik personām, kuras saņem atlīdzību uz uzņēmuma līguma pamata, nereģistrējot saimniecisko darbību, proti, tādu pašu nodokļu režīmu kā algota darba ienākumam.

Jau ziņots, ka FM piedāvātais risinājums un laika grafiks attiecībā uz izmaiņām autoratlīdzību sistēmā radīja Kultūras ministrijas (KM) iebildes, norādot, ka tas būs papildus šoku kultūras nozarei.