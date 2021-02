VID uzsāk pieteikumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu par daļu no š.g. sākumā valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests 5. februārī uzsāk pieteikumu pieņemšanu no komersantiem.

"Atbalstam šajā Covid-19 krīzes periodā ir jābūt vēl dāsnākam, lai tas patiešām sasniedz iecerēto mērķi – atbalstīt uzņēmējus, lai viņi šajā sarežģītajā periodā var saglabāt darba vietas saviem darbiniekiem, noturēt savus darbiniekus, "pārziemot" šo krīzes periodu un arī pēc krīzes turpināt savu saimniecisko darbību. Ir skaidrs, ka, turpinoties ārkārtējai situācijai un dažādiem darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģisko drošību, uzņēmēji ilgstoši nevar iztikt ar uzkrājumiem. Tāpēc, izprotot uzņēmēju vajadzības un nepieciešamības, esam uzlabojuši apgrozāmo līdzekļu programmu, pagarinot atbalsta periodu un dubultojot atbalsta apmēru. Tuvākajā laikā iesniegsim Eiropas Komisijā saskaņošanai pēdējos MK pieņemtos lēmumus par Ekonomikas ministrijas iesniegtajiem papildinātajiem kritērijiem, kas ļaus būtiski paplašināt arī šīs programmas potenciālo atbalsta saņēmēju loku," norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kā informē Ekonomikas ministrijā, apgrozāmo līdzekļu grants tiek piešķirts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts pieejams uzņēmumiem, kuriem vērojams apgrozījuma kritums vienlaicīgi divos kritērijos.

Grantu apgrozāmajiem līdzekļiem ik mēnesi var saņemt tāds uzņēmums, kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda attiecīgajā mēnesī ir vērojams arī apgrozījuma kritums vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī.

Ministrijā norāda, ka jaundibinātiem uzņēmumiem jeb tādiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji pēc 2020. gada 1. janvāra, apgrozījuma kritumam atbalsta perioda mēnesī jābūt vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā jeb periodu, kad nebija noteikti Covid-2019 izplatības ierobežojošie pasākumi un tādējādi nebija ietekmes uz uzņēmuma darbību.

Atbalsta apmērs – 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.

Komersanti grantam (dāvinājumam) apgrozāmajiem līdzekļiem var pieteikties katru mēnesi no 2021.gada janvāra līdz maijam ieskaitot, iesniedzot iesniegumus EDS vēlākais līdz 15. jūnijam. Atbalstu komersanti varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā 2021. gada 31. jūlijam.

Ja uzņēmums jau saņēmis atbalstu par iepriekš noteikto atbalsta periodu (no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim), tas var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz 800 000 eiro apmēru. Par 2020. gada mēnešiem atbalsta apmērs paliek nemainīgs – 30% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.

Kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nosaka Ministru kabineta 10.11.2020 noteikumi Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".

Līdz šā gada 4. februārim VID saņēmis 3630 iesniegumus par grantu piešķiršanu. Izmaksāti granti par 2700 iesniegumiem kopumā 20 256 764 eiro apmērā.