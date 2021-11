Ziemassvētku iepirkšanās laikā nevajadzētu aizmirst par PVN nomaksu pirkumiem ārpus ES

Tuvojas Ziemassvētku iepirkšanās sezona, tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas internetveikalos vai platformās un saņem sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN). No šī gada 1.jūlija PVN ir jāmaksā no pilnas sūtījuma vērtības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

IOSS sūtījumi



Pircējs var samaksāt PVN preces iegādes brīdī, ja pārdevējs ir ES reģistrējies īpašā importa režīma – IOSS (Import One Stop Shop) – izmantošanai. Ja trešās valsts komersants izmanto IOSS režīmu, tam ir tiesības iekļaut PVN preces cenā, un vēlāk šis PVN nonāk sūtījuma saņēmēja valsts budžetā. Informācija par PVN pārdevējam ir skaidri jānorāda savā e-komercijas platformā.

Iegādājoties preces trešo valstu internetveikalos vai e-komercijas platformās, aicinām pievērst uzmanību tam, vai pie preces cenas atsevišķi ir norādīts PVN. Samaksājot PVN pirkuma brīdī, sūtījumus, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, pircējs saņem jau atmuitotus. Ja pārdevējs izmanto IOSS režīmu, tad preces atmuito attiecīgais pasta operators – VAS "Latvijas Pasts" vai eksprespasts, bet sūtījuma saņēmējam muitas formalitātes nav jākārto.

VID norāda, ka pasta operators var izmantot tikai to informāciju, kas iekļauta pārdevēja sniegtajos sūtījuma elektroniskajos datos un apliecina PVN apmaksu. Gadījumā, ja šādi dati kaut kādu iemeslu dēļ pasta operatora rīcībā nenonāk, sūtījumi tiek nodoti muitošanai vispārējā kārtībā un par tiem jāsamaksā PVN. Šādas situācijas reizēm veidojas, iepērkoties platformās, kurās tirgojas fiziskas personas, kas patstāvīgi nodot sūtījuma datus pasta operatoram. Lai saņemtu atpakaļ pirkuma brīdī samaksāto PVN, sūtījuma saņēmējam jāvēršas pie e-komercijas platformas administrācijas ar prasību to atmaksāt.

Pārējie sūtījumi

Ja trešās valsts uzņēmums nav reģistrējies IOSS režīmā, pārdodot preces pircējam Latvijā, tas neiekasē PVN. Šādā gadījumā PVN ir jāsamaksā sūtījuma saņēmējam tā atmuitošanas brīdī. Informāciju par atmuitojamu sūtījumu persona saņem no pasta operatora. Kad saņemta ziņa par to, ka jāveic sūtījuma atmuitošana, personai ir jāizvēlas, vai pati deklarēs sūtījumu, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai uzticēs šo pienākumu attiecīgi VAS "Latvijas Pasts" vai eksprespastam.

Pasta nosūtītajā ziņā par muitojamo sūtījumu ir norādīta informācija, kas vajadzīga, lai EDS noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem – numurs (pasta sūtījuma numurs vai izsekošanas numurs/Tracking number), Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs, PUD preces kārtas numurs, svars. Pārējā informācija ir paša pircēja rīcībā.

Aprēķinot nodokļus par komerciālo sūtījumu, tiek ņemta vērā gan preču vērtība, gan piegādes izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu. Piemēram, ja sūtījumā no ASV ir apģērbi 70 eiro vērtībā, piegādes izmaksas ir 2 eiro, tiek aprēķināts PVN 21% no 72 eiro. Tātad nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par sūtījumu, ir 14,70 eiro.

VID atgādina, ka sūtījumos nav atļauts saņemt tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus.