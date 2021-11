'Hepsor' IPO ietvaros piesaistījis 10 miljonus eiro

Ar lielu investoru aktivitāti ir noslēdzies nekustamā īpašuma attīstītāja "Hepsor" sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO), kam sekos plānotā akciju iekļaušana "Nasdaq Tallinn" biržas galvenajā sarakstā. IPO ietvaros 19,621 investori pieteicās kopumā 6 745 135 akcijām, pieprasījumam vairāk nekā 8,7 reizes pārsniedzot sākotnējo piedāvājumu. Publiskā piedāvājuma ietvaros uzņēmumam tika piesaistīti 10 miljoni eiro, informē uzņēmums.

Reaģējot uz lielo investoru pieprasījumu, "Hepsor" palielināja piedāvāto akciju skaitu no 777 001 līdz 854 701. Pēc pamatkapitāla palielināšanas parakstītās akcijas veido 22,17% no uzņēmuma akciju kapitāla. Akcijas netiks sadalītas uzraudzības padomes un valdes locekļiem vai viņu uzņēmumiem - 77% IPO akciju tiks izplatīti publiskajā piedāvājumā un 23 % – institucionālajā un privātajā piedāvājumā.

Visi investori, kuri parakstījušies uz ne mazāk kā 8548 akcijām, neatkarīgi no parakstīšanās laika, saņems 100% no parakstītajām akcijām, nepārsniedzot 20 akcijas. No kopējā pieteikuma skaita, kas pārsniedz 8548 akcijas, aptuveni 7,3% pieteikumu tika saņemti līdz 12. novembrim, bet 4,3% - pēc 13. novembra. Tie investori, kuri parakstījušies uz vairāk nekā 8548 akcijām un izdarījuši to līdz 12. novembrim, saņems 7,5% no parakstītajām akcijām, bet tie, kuri parakstījušies uz šādu apjomu pēc 13. novembra – 5%. Darbinieki un viņu kontrolē esošie uzņēmumi kopumā saņems 8 281 akcijas.

"Hepsor" valdes loceklis Henrijs Lakss (Henri Laks) atzīst, ka lielās investoru intereses dēļ akciju sadale bija īpaši sarežģīta, taču cilvēku vēlme iesaistīties uzņēmuma nākotnes veidošanā vērtējama atzinīgi.

"Rezultāts pārsniedza visas cerības. Investori ir devuši skaidru mandātu šo ambīciju īstenošanai. Nekustamo īpašumu biznesā nekas nenotiek vienas dienas laikā, bet ilgtermiņā nav šaubu – tā ir aktīvu klase, kurā vajadzētu iesaistīties katram investoram," uzskata uzņēmuma uzraudzības padomes priekšsēdētājs Andress Parloja (Andres Pärloja).

Ar iegūtajiem līdzekļiem plānots finansēt jaunus nekustamo īpašumu attīstības projektus. Šobrīd uzņēmuma attīstības portfelī ir 22 attīstības projekti ar kopējo platību 140 000 km2.

Paredzams, ka akcijas tiks pārskaitītas uz ieguldītāju vērtspapīru kontiem 2021. gada 24. novembrī. Savukārt "Nasdaq Tallinn" biržas galvenajā sarakstā "Hepsor" akciju tirdzniecība tiks uzsākta aptuveni 2021. gada 26. novembrī.

"Hepsor" ir viens no lielākajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Igaunijā, kas attīstās arī Latvijas tirgū. 2020. gadā "Hepsor" grupas pārdošanas ieņēmumi Latvijā sasniedza 4,9 miljonus eiro, veidojot gandrīz 13% no kopējiem grupas pārdošanas ieņēmumiem.

"Hepsor Group" dibinātāji un īpašnieki ir Andress Parloja (Andres Pärloja) (33,25%), Kristjans Mitts (Kristjan Mitt) (33,25%), Henrijs Lakss (Henri Laks) (16,6%) un finanšu investors Lauri Meidls (Lauri Meidla) (16,9%).