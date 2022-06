Krievija Ukrainas kara 100 dienās ar fosilo degvielu eksportu nopelnījusi 93 miljardus eiro

Ukrainas kara pirmajās 100 dienās Krievija ar fosilo degvielu eksportu nopelnījusi 93 miljardus eiro, liecina vides pētījumu grupas "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA) dati.

Šie dati publiskoti laikā, kad Ukraina aicina rietumvalstis saraut visa veida tirdzniecības attiecības ar Krieviju, lai apturētu Maskavai iespējas finansēt savu kara mašīnu.

CREA pētījumā teikts, ka Eiropas Savienība kara pirmajās 100 dienās saņēmusi 61% no Krievijas fosilo degvielu eksporta aptuveni 57 miljardu eiro apmērā.

Lielākās importētājas bijušas Ķīna (12,6 miljardi eiro), Vācija (12,1 miljards eiro) un Itālija (7,8 miljardi eiro).

Lai arī Krievijas fosilo degvielu eksporta apjoms maijā samazinājās, valstīm un uzņēmumiem Ukrainas kara dēļ atsakoties no šīm piegādēm, fosilo degvielu cenu kāpums pasaulē turpināja piepildīt Kremļa naudas maku, eksporta ienākumiem sasniedzot rekordaugstu līmeni.