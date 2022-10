Kriptoinvestori grib pašrocīgi notvert bēguļojošo 'Luna' bosu

Sabrukušās kriptovalūtas "Luna" radītājs Do Kvons nu jau teju mēnesi ir sekmīgi izvairījies no Dienvidkorejas policijas un Interpola. Privātie investori, nu, kā ziņo "Financial Times" ņēmuši lietu savās rokās un plāno paši atrast bijušo kriptomiljonāru.

Kriptovalūtas ir jauna un, kā norāda eksperti un pierāda virkne dažādu notikumi, ļoti nedroša investīcija. Šobrīd pasaulē ir iestājusies, tā sauktā "kripto ziema", proti, visu kriptovalūtu vērtība ir kritusies par vismaz 50%, bet dažkārt pat par teju visiem 100%, bet virkne nozares uzņēmumu ir bankrotējuši vai ziņojušo par štatu samazināšanu.

Daudzi uzskata, ka lielā mērā pie vainas ir ne tikai kopējā ekonomiskā situācija, bet arī tieši uzņēmuma "Terraform Labs" un to kriptovalūtu "Luna" un "Terra" sabrukums.

Izdevumam "Finacial Times" izdevies sazināties ar neapmierināto investoru Kengu Hjunsuku, kurš drīzumā plāno doties uz Dubaju, kur, kā uzskata investori šobrīd slēpjas bēguļojošais Kvons.

"Delfi Bizness" jau vēstīja, ka Kvonu meklē Dienvidkorejas policija, lai nopratinātu saistībā ar potenciālajiem pārkāpumiem finanšu jomā. Bēgļa meklēšana, kurš līdz aresta izsludināšanai uzturējās Singapūrā, nodota Interpola ziņā.

Grupu, ko pārstāv Kengu, sauc "UST Restitution Group" un tā apvieno 44 tūkstošus investoru.

Grupas dalībnieki dalās ar saviem atklājumiem par Kvonu un viņa uzņēmumu, izmantojot sociālo platformu "Discord". Ir izskanējuši minējumi, ka Kvons varētu atrasties Dubaijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Seišelu salās vai Maurīcijā. Investori nu pārlūko internetu, lai atrastu jebkādas pēdas par kripto uzņēmēja, kuru par noziegumiem vēlas nopratināt arī Singapūrā un ASV, pēdas.

"Dubaija ir draudzīga kriptovalūtai, ļoti internacionāla (viņš neizceltos), un tai ir ierobežoti izdošanas līgumi," kāds grupas loceklis rakstīja 28. septembra ziņojumā.

Pats Kvons, kas iepriekš ir apgalvojis, ka sadarbojas ar izmeklēšanu, nesen kādā intervijā paziņojis, ka apsūdzības ir safabricētas un ka pret viņu vēršas politisku apsvērumu dēļ.

Kvona mednieki "Financial Times" ir norādījuši, ka zaudējuši pat vairākus simtus tūkstošus, kad sabruka "Terra" un "Luna".

Tomēr pat tad, ja Kvons tiktu arestēts un izdots Dienvidkorejai, eksperti min, ka nebūtu viegli viņu notiesāt un sodīt par finanšu krāpšanu vai kapitāla tirgus noteikumu pārkāpumiem, jo ​​nav skaidrības par to, vai kriptovalūta ir pakļauta vērtspapīru likumam. Tādēļ, kā jau "Delfi Bizness" iepriekš ir rakstījis, ASV, Eiropa Savienība un citas valsts aktīvi strādā pie jauniem likumiem, kas ļaus uzraudzīt un, ja nepieciešams sodīt.