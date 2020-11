Lielbritānijas valdība Londonas sabiedriskā transporta operatoram sniedz divu miljardu eiro palīdzību

Londonas transporta sistēmas operators "Transport for London" svētdien paziņoja, ka no valdības nodrošinājis finansiālu palīdzību 1,8 miljardu sterliņu mārciņu (divu miljardu eiro) apmērā.

Operators norāda, ka šī palīdzība nodrošinās Londonas sabiedriskā transporta sistēmas darbību līdz 2021.gada marta beigām.

"Transport for London" skaidro, ka precīzs finanšu palīdzības apmērs būs atkarīgs no ieņēmumiem no pasažieru pārvadājumiem turpmākajos mēnešos.

Lielbritānijas valdība jau maijā iepludināja 1,6 miljardus mārciņu Londonas sabiedriskā transporta sistēmā, lai atjaunotu pakalpojumu sniegšanu laikā, kad cilvēki atgriezās darbā pēc koronavīrusa ierobežošanai paredzēto pasākumu mīkstināšanas.

Taču Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien paziņoja, ka no ceturtdienas valstī uz četrām nedēļām atkal tiks ieviesta karantīna, lai iegrožotu jaunā koronavīrusa izplatību.