Ne cīnīties, ne līdzināties – pārāk daudz melnu aizkulišu ikoniskā modes produkta – rokassomiņas ražošanā

Vai Latvijā šo profesiju var apgūt? Vai tiek audzināta arī jauna somu izgatavotāju paaudze?

Diemžēl šobrīd šo amatu Latvijā vairs apgūt nevar, un Amatniecības vidusskolā ādas apstrādi arī vairs nemāca. Liekas, ka šī nav populāra profesija, un līdz ar to nav profesionāļu, kas attīstītu ādas izstrādājumu ražošanu. Arī es uztraucos par to, kas notiks, ja "mani" meistari kādreiz aizies pensijā. Turklāt gribētos pašai vairāk apgūt somu izgatavošanas tehnoloģisko pusi, kam līdz šim nav iznācis laika pievērsties. Šos septiņus gadus daudz esmu strādājusi, nodarbojoties ne tikai ar dizainu, bet arī ar ar finansiāliem jautājumiem, grāmatvedību, mārketingu – visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu biznesa attīstību.

Manuprāt, rokassoma ir sarežģīts produkts, kam vajag daudz un dažādus materiālus, sākot jau ar kvalitatīvu ādu.

Izejmateriālus nākas iepirkt. Latvijā diemžēl vairs nav ādas apstrādes rūpnīcas. Lietuvā un Igaunijā vēl ir, bet šīs ādas manām somām nav īsti piemērotas.

Parasti dodos uz lielu starptautisku izstādi "Lineapelle" Milānā, kurā katru gadu piedalās visi pasaules ādu, aksesuāru un dažādu detaļu ražotāji. Šajā izstādē var iegādāties pilnīgi visu, pat mašīnas produktu ražošanai. Lielā mērā ādu un aksesuāru ražotāji nosaka modes tendences, jo šajā izstādē tiek piedāvāti produkti, ko tālāk izmanto somu un apavu dizaineri savā darbā. Milānas izstādē arī iegādājos izejmateriālus savām somām, un tie pārsvarā ir ražoti Itālijā.

Labas kvalitātes izejmateriāli un ražošana ir liels finansiāls ieguldījums. Kā jūs sākāt un kā turpināt finansēt savu uzņēmumu?

Visu darīju soli pa solim, ļoti lēni. Pa šo laiku esmu strādājusi arī papildu darbu, no kura katru mēnesi zināmu summu ielieku zīmola attīstībā, tāpat arī visus ienākumus no produktu pārdošanas. Zīmols ir izaudzis lēni – gan mājas lapa, gan produkti, gan plašāks izejmateriālu sortiments. Arī šobrīd, ja beidzas kāda no somiņu detaļām, man jāpiekrāj līdzekļi, lai to varētu atkal iepirkt. Visu laiku ir jārēķina, jāskatās.

Vai esat izmantojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu?

Diemžēl pirms septiņiem gadiem, kad reģistrēju zīmolu, biznesa inkubatori vēl nebija populāri. Priecājos, ka tie šobrīd ir, un man arī būtu gribējies tādā iestāties. Pašlaik mans uzņēmums inkubatoram jau ir "par vecu". Tomēr ar LIAA atbalstu esmu piedalījusies vairākās starptautiskās izstādēs - gan "Expo 2020" Dubaijā, gan izstādē "Ambiance Showroom" Tokijā. Īpaši labi "Vaskala" somiņas tika novērtētas Japānā, kur izveidojās veiksmīgi biznesa kontakti.

Tomēr neesmu daudz rakstījusi biznesa projektus, lūdzot kādu atbalstu, un varbūt esmu kādas iespējas palaidusi garām. Tāpēc tiešām priecājos, ka man tagad ir partnere, kas vairāk pievērsīsies biznesa attīstībai.