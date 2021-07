'Ryanair' plāno nolīgt vairāk nekā 2000 jaunus darbiniekus

Īrijas zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" sāk atgūties no Covid-19 krīzes, un plāno pieņemt darbā vairāk nekā 2000 pilotus. Jaunos darbiniekus plānots nolīgt turpmāko trīs gadu laikā, un tiem būs jālido ar jaunajām "Boeing 737 Max" lidmašīnām, raksta "Bloomberg".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka "Ryanair" tuvākajos gados plāno saņemt 210 jaunas lidmašīnas, no kurām divas tiks bāzētas arī Rīgā jau oktobra beigās. Tāpēc īru zemo cenu aviosabiedrība sākusi meklēt darbiniekus, lai noformētu gaisa kuģu komandas līdz nākamajai vasarai.

Viesojoties Rīgā 22. jūnijā, "Ryanair" izpilddirektors Edijs Vilsons uzsvēra, ka bāzes izveides darbi norit pēc plāna, un tā Rīgā noteikti tiks atklāta oktobrī. Rīgas bāze radīšot 480 darbavietas, paredz Īrijas zemo cenu aviokompānija - 60 no tām būšot tiešās, bet 420 netiešās. Pēc bāzes atklāšanas paredzams, ka no Rīgas būs iespējams nokļūt 31 galamērķī. Bāzes izveidē paredzēts investēt 200 miljonus eiro. Tāpat Vilsons uzsvēra, ka plāno ar laiku Rīgas bāzes lidmašīnu darbības nodrošināšanai pieņemt vietējos darbiniekus.

Lielākā Eiropas zemo cenu aviosabiedrība paļaujas uz ierobežojumu nomākto cilvēku vēlmi ceļot jau šogad, liekot tūrismam strauji atgūties, tāpēc atklāj arvien jaunus maršrutus un pievieno jaunas lidmašīnas savai ilgu laiku uz zemes stāvējušajai flotei. Interesanti, ka "Ryanair" sācis darbinieku meklēšanu laikā, kad tādas tradicionālās aviosabiedrības kā "Lufthansa", "Air France-KLM" grupa un portugāļu "TAP Air" joprojām ziņo par štatu samazinājumiem.

Eiropas Savienības valstis līdz ar Covid-19 sertifikāta ieviešanu no 1. jūlija jau devušas vienotus atvieglojumus ceļotājiem, bet briti tikai no 19. jūlija plāno atcelt prasību ievērot obligāto karantīnu vakcinētajiem, kas atgriežas no tā dēvētajā "dzintara sarakstā" (amber list) iekļautajām valstīm, raksta "Bloomberg".

Jāatgādina, ka pērn, pandēmijas laikā, "Ryanair" panāca vienošanos ar pilotu un apkalpes arodbiedrību par algu samazinājumu par 20%, lai varētu saglabāt vairāk darbavietu.

"Ryanair" ir Īrijas zemo cenu aviokompānija, kas dibināta 1984. gadā. Tās lidmašīnas pārvadā pasažierus starp vairāk nekā 40 valstīm Eiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos. Pandēmijas ietekmē uzņēmums ziņoja par 815 miljonu eiro zaudējumiem 2020. gadā.

Lielāko daļu jeb 57% no 2020. gadā lidostā "Rīga" apkalpotajiem pasažieriem pārvadāja nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", 16% – Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair", bet 9% – Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air".