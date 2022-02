Starptautiski uzņēmumi aptur darbību Ukrainā

Alus darītājs "Carlsberg", cigarešu ražotājs "Japan Tobacco" un "Coca-Cola HBC", kas nodarbojas ar dzērienu iepildīšanu pudelēs, ir starp tiem uzņēmumiem, kas pēc Krievijas iebrukuma slēguši savas rūpnīcas Ukrainā, savukārt piegādes uzņēmumi "UPS" un "FedEx Corp." apturējuši pakalpojumu sniegšanu šajā valstī, vēsta "Reuters".

Krievijas spēkiem ceturtdien iebrūkot kaimiņvalstī agri no rīta, Ukraina slēdza savu gaisa telpu, kā rezultātā aviokompānijai "Wizz Air" bija jāevakuē savi darbinieki, viņu ģimenes locekļi un četras lidmašīnas, kas bija iestrēgušas Kijevā un Ļvovā.

Dānijas uzņēmums "Carlsberg", kas aptver 31% daļu no Ukrainas alus tirgus, apturējis ražošanu visās trīs savās alus darītavās šajā valstī, savukārt "Coca-Cola HBC" paziņoja, ka ir iedarbinājis ārkārtas rīcības plānu, kas ietvēra rūpnīcas slēgšanu.

"Japan Tobacco" slēdza cigarešu ražotni Kremenčukā, Ukrainas centrālajā daļā.

Tāpat arī Japānas kompānija "Sumitomo Electric Industries", kas cita starpā nodrošina arī izejmateriālus autoražošanas nozarei un Ukrainā nodarbina aptuveni 6000 cilvēku, paziņojusi, ka no piektdienas apturējusi darbību šajā valstī. Tās pārstāvis informējis, ka šobrīd notiek sarunas ar klientiem par iespējamu produkcijas aizstāšanu, to piegādājot no citām vietām.

Globālais kuģniecības gigants "Maersk" apturējis ostu izmantošanu Ukrainā līdz februāra beigām un slēdzis savu galveno biroju Odesā Melnās jūras piekrastē, savukārt Dānijas kravu ekspeditors "DSV" paziņojis, ka ir apturējis darbību šajā valstī.