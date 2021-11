Tenerife latviešu vidū ir populārākā no astoņām Kanāriju salām, un tur sastopami visai daudzi tautieši, kas darbojas tūrisma nozarē. Šoruden arī nacionālā aviokompānija "airBaltic" turp atklājusi savu tālāko tiešo lidojumu maršrutu. To, ka tūrisms pēc pandēmijas atkal strauji atdzimst, atzīst visi sastaptie nozarē strādājošie. Piemēram, pieredzējušais gids Hosē Antonio Pariss Fraga pat ironizē, ka šoruden tūristu nelielajā salā atkal ir par daudz, tomēr redzams, ka viņš par to priecājas. Jāpiebilst, ka 2019. gadā salu ar nepilnu miljonu pastāvīgo iedzīvotāju apmeklēja vairāk nekā seši miljoni tūristu. Līdz šim skaitam vēl gan kāds sprīdis ejams.

Intervijā "Delfi Bizness" Tenerifes par tūrismu atbildīgās iestādes "Turismo de Tenerife" vadītājs Davids Perezs skaidroja, kā risināta situācija tūrismam smagajos laikos, cik lieli ir plāni un kāpēc salai svarīgi aptvert jaunus tūrisma tirgus, tostarp Baltiju.

Elita Krasta, tāpat kā daudzi citi Tenerifē esošie latvieši, strādā tūrisma jomā. Viņa ar ģimeni salā dzīvo jau septiņus gadus un skaudri izjutusi pandēmiju uz savas ādas. "Pagājušajā gadā tūrisma vispār nebija. Visas viesnīcas, veikali, restorāni bija ciet. Atcēla visas ieplānotās rezervācijas apartamentos," atceras Elita, piebilstot, ka palīdzējis valsts atbalsts. "No valsts sajutām palīdzību. Tā kā līdz pandēmijai maksājām lielus nodokļus no nopelnītā, pagājušogad un šogad ar vīru saņēmām pabalstu 75% apmērā no algas," atceras Elita. Pašlaik viss sāk atgriezties ierastajās sliedēs un darba ir daudz, jo rudens un ziema ir tūristu iecienītākais laiks, lai apmeklētu salu. "Var teikt, ka tūrisms atgriežas. Es gan neteiktu, ka ir pirmspandēmijas līmenī, jo Krievijas tūristus iekšā vēl nelaiž, bet ir OK. Darba pietiek," rezumē Elita.