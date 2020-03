Konors Svensons (Connor Swenson) pasniedz un praktizē apzinātību un meditāciju, kas palīdz cilvēkiem būt produktīvākiem un sasniegt lielāku labklājību. Iepriekš viņš vadījis partnerības projektus "Google for Startups", kā arī darbojies mārketinga jomā "Campus London". Tāpat viņš strādājis dažādos sadarbības projektos "Google" uzņēmumos Sanfrancisko, Ņujorkā un Londonā, kā arī palīdzējis dibināt bezpeļņas organizāciju "Silicon North Stars".

Amerikānis, kas šobrīd dzīvo Londonā, bet pabijis daudzās pasaules valstīs, Igaunijas pilsētā Tartu pasākuma "Startup Day 2020" ietvaros sarunā ar portālu "Delfi" dalījās savās zināšanās par to, cik svarīgi ir spēt koncentrēties, neizkaisot savu uzmanību starp nebūtiskām lietām, un kā neietekmēties no negatīvisma ikdienas ziņās.

Savas uzstāšanās reizē runājāt par produktivitāti un efektivitāti pavisam no cita skatpunkta, nekā to dara uzņēmēji, kas teic – jo lielāki ienākumi un peļņa, jo labāk. Savukārt jūs to vērtējat vairāk no darbinieka viedokļa, sakot, ka produktivitāte ir nepārtraukta spēja darīt svarīgās lietas. Vienlaikus reizēm produktivitāte no darba devēja viedokļa var nebūt labvēlīga darba ņēmēja veselībai. Kā šo abu pušu viedokļi un redzējumi ietekmē to, ko mēs saprotam ar produktivitāti, efektivitāti?

Viens no izaicinājumiem ir pati produktivitātes ideja. Tā pamatā tiek uzlūkota no industriālās revolūcijas skatpunkta, kā ietvaros cilvēki tiek uztverti kā zobratiņi lielā mašīnā. Pielieciet vairāk darba stundu un vairāk darbinieku, un produktivitāte augs. Tas atbilda un joprojām atbilst patiesībai, piemēram, lielās rūpnīcās, varbūt dažās organizācijās vai uzņēmumos u. tml. Tomēr problēma ir tajā, ka šodien, pateicoties dažādām uzvedības un sociālajām zinātnēm, mēs jau zinām, ka cilvēku produktivitāte tieši nekorelē ar darba stundām.

Septiņus gadus strādāju "Google" pie zināšanu ekonomikas, šajā kompānijā nav vienkārši skaitliski izmērīt darbinieka vidējo devumu. Svarīgāk ir strādāt pie inovācijām, uzņemties riskus, tāpat ir svarīgi, ka cilvēki ir pašmotivēti. "Google" neviens nepēta otru strādājam, nav tāda apkārt staigājoša uzrauga, līdzīgi darbs notiek jaunuzņēmumos.

Nedomāju, ka tad, ja izvēlēsieties manu produktivitātes ceļu, ieņēmumi būs mazāki. Domāju, ka būs tieši otrādi. Mums ir jāpārdomā, kā darbinieki un arī vadītāji pavada savu laiku, un jāfokusējas uz augstas prioritātes darbiem. To ir sarežģīti izdarīt, jo mēs dzīvojam iznīkšanas laikos. Ir taču tik vienkārši sēdēt pie datora un skaitīt stundas, un izkaisīt savu uzmanību starp daudzām lietām. Dzīvojot 21. gadsimtā, koncentrēšanās un fokusēšanās būs viena no konkurētspējas priekšrocībām gan individuāli darbiniekiem, gan uzņēmumiem kopumā. Tas ir jauns veids, kā vērtēt biznesu.