Uzņēmumam BMW, kuru jūs šodien pazīstat kā lielisku automašīnu un motociklu ražotāju, bija daudz "tēvu": Gustavs Oto, Karls Raps, Jozefs Francis Pops, Kamillo Kastiljoni – viņiem visiem bija nozīmīga loma, lai radītu to, ar ko jūs šodien braucat.

BMW vēsture aizsākās Obervīzenfeldes poligonā Bavārijas galvaspilsētas Minhenes ziemeļos. Militārie spēki to izmantojuši jau kopš 18. gadsimta. Tieši šī vieta kļuva par smaguma centru daudziem aviācijas entuziastiem pēc tam, kad brāļi Raiti 1903. gadā demonstrēja, ka ir iespējams atraut no zemes "par gaisu smagāku, vadāmu aparātu" – lidošanas entuziasma vilnis pārņēma visu pasauli, par Vāciju nemaz nerunājot... Un tajā pašā Obervīzenfeldē sāka koncentrēties liels skaits darbnīcu, lai ražotu lidmašīnas un to dzinējus. 1911. gadā tur tika izveidota arī neliela fabrika "Gustav Otto Flugmaschinenfabrik".