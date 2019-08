Apstiprināti noteikumi par bezpilota gaisa kuģu lidojumiem; paredzēti jauni ierobežojumi

Lai sekmētu bezpilota gaisa kuģu (tajā skaitā dronu) lidojumu drošumu un drošību, Ministru kabinets (MK) otrdien, 13. augustā, apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) noteikumu projektu "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi".

Noteikumu mērķis ir sekmēt bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošumu un drošību, balstoties uz spēkā esošā tiesiskā regulējuma piemērošanas praksi, vienlaikus ņemot vērā jau pieņemtā Eiropas Savienības (ES) līmeņa vienotā tiesiskā regulējuma aspektus.

MK apstiprinātie noteikumi paredz, ka turpmāk par tālvadības pilotu varēs kļūt no 16 gadiem, izņemot lidojumus paaugstināta riska apstākļos, kurus varēs veikt no 18 gadu vecuma. Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem būs jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras (CAA) ilgtermiņa atļauja. Lai to saņemtu, tālvadības pilotam (no 18 gadu vecuma) būs jānokārto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, jāveic lidojuma risku novērtējums un lidojumu uzskaite. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi CAA veiks bez maksas.

Jaunā kārtība regulē arī droša attāluma ievērošanu, diferencējot to saistībā ar bezpilota gaisa kuģa masu un ātrumu. Saņemot CAA atļauju, varēs veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus arī publiska pasākuma tuvumā. Vienlaikus tiks atviegloti nosacījumi lidojumiem infrastruktūras objektu tuvumā vai virs tiem. Tāpat iecerēts ieviest informatīvo zīmi par aizliegumu veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus. MK noteikumos ir atsevišķi definēti valsts un militārie bezpilota gaisa kuģi.

Noteikumi ir papildināts ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālajiem atbildības limitiem. Turpmāk tā tiks attiecināta uz bezpilota gaisa kuģiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir no 250 gramiem, ja tiek veikti paaugstināta riska lidojumi. Savukārt bezpilota gaisa kuģiem, kuru pacelšanās masa ir virs 1,5 kilogramiem, neatkarīgi no lidojuma riska pakāpes, būs nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Noteikumi paredz stingrākas prasības bezpilota gaisa kuģa lidojumam lidlauku tuvumā vai citur, kur noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi. VAS "Latvijas gaisa satiksme" līdz 2020. gada 2. janvārim uzdots izstrādāt un tīmekļa vietnē "ais.lgs.lv" ievietot aeronavigācijas informāciju, kas nepieciešama bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai.

SM norāda, ka bezpilota gaisa kuģu nozare turpina strauji attīstīties, par ko liecina arvien pieaugošais bezpilota gaisa kuģu lietotāju īpatsvars. Līdz ar to būtiski palielinās arī riski civilās aviācijas drošībai un gaisa kuģu lidojumu drošumam, par ko liecina vairāki incidenti Latvijas gaisa telpā.

Tāpat līdz šim nepilnīgi regulēta un nesankcionēta bezpilota gaisa kuģu darbība saistāma arī ar riskiem un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, privātumam, mantai, videi, sabiedrībai kopumā, kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objektiem. Daļa sabiedrības un bezpilota gaisa kuģu lietotāju nav informēti vai arī neapzinās riskus un draudus, ko var radīt bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas, skaidro SM.

Vienlaikus noteikumos ņemti vērā jau pieņemtā ES līmeņa vienotā tiesiskā regulējuma aspekti. Proti, 2019. gada 1. jūlijā stājās spēkā Eiropas Komisijas deleģētā regula par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem un Eiropas Komisijas īstenošanas regula par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām. Eiropas regulējums ES tiks piemērots ar 2020. gada 1. jūliju.

MK noteikumi stāsies spēkā šogad vispārējā kārtībā pēc to apstiprināšanas, izņemot normas, kas attiecināmas uz apdrošināšanas nosacījumiem, brīdinājuma zīmju uzstādīšanu, lidmodeļu lidojumiem, kā arī uzdevumu "Latvijas gaisa satiksme" izstrādāt aeronavigācijas informāciju bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai, kam paredzēts pārejas periods līdz 2020. gada 2. janvārim.

Aktualizējot noteikumus, tika ņemti vērā privātpersonu, nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu ieteikumi, kas līdz šim dažādos formātos ir iesaistījušies ar bezpilota gaisa kuģiem saistītu jautājumu izskatīšanā un virzībā.