'LMT' līdz 2025. gadam pakāpeniski slēgs 3G tehnoloģiju, attīstīs 5G tīklu

Lai attīstītu 5G risinājumus industrijām un nodrošinātu klientiem kvalitatīvus pakalpojumus pieaugošā mobilo datu pārraides patēriņa apstākļos, tuvākajos gados "LMT" plāno būtiski paplašināt un attīstīt 5G tīklu, kā arī slēgt morāli un tehniski novecojušo 3G tehnoloģiju, informē uzņēmuma pārstāvji.

3G tehnoloģiju "LMT" iecerējis slēgt pakāpeniski līdz 2025. gadam paralēli klientu – 3G lietotāju – pārejai uz 4G un 5G tīkliem.

Šobrīd līdzās jaunākās paaudzes 4G un 5G datu pārraides tehnoloģijām LMT uztur arī novecojušo 3G tehnoloģiju, ko klienti izmantot arvien retāk. Ņemot vērā, ka 4G un 5G spēj pārraidīt ievērojami vairāk datu, nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti un daudz efektīvāk izmantot frekvenču resursus, LMT pieņēmis lēmumu slēgt 3G tehnoloģiju, lai atbrīvotu frekvences jaunajam augstas veiktspējas 5G tīklam un paplašinātu 4G tīklu. Šāds tehnoloģiju nomaiņas process notiek visā pasaulē, un jau teju 150 mobilo sakaru operatoru slēguši vai tuvākajos gados plāno slēgt 3G tehnoloģiju.

"Laiks nestāv uz vietas, un tehnoloģiju attīstība – tāpat. Telekomunikāciju nozarē to var lieliski redzēt – tehnoloģijas attīstās strauji un tas, kas vēl nesen šķita zinātniskā fantastika, laikam ejot, kļūst vien par kārtējo cilvēka spēju apliecinājumu un ierakstu vēstures annālēs. Jaunās tehnoloģiju vēsmas mūsu ikdienu padara arvien ērtāku, ļauj paveikt vairāk un atver iespēju logus jaunu ideju īstenošanai gan valsts, gan indivīda līmenī, tāpēc iet kopsolī ar laiku ir svarīgi ikvienam. Tāpēc LMT ik gadu veic apjomīgas investīcijas infrastruktūras, tīkla un tehnoloģiju attīstībā, paplašinot 4G un 5G tīklu iespējas, lai mūsu klientiem būtu pieejami laikam un lietošanas paradumiem atbilstoši, moderni, jaudīgi un kvalitatīvi sakari. 3G tehnoloģija šajās kategorijās vairs neiekļaujas, tāpēc pienācis laiks no tās lēnām atvadīties," lēmumu komentē "LMT" prezidents Juris Binde.

Kā norāda "LMT" prezidents, klientus šī tehnoloģiju attīstība un nomaiņa ietekmēs pozitīvi, ļaujot ikdienā vēl visaptverošāk izmantot 4G un 5G priekšrocības. Jau ziņots, ka šobrīd LMT kopējais bāzes staciju skaits pārsniedz 1500, no kurām liela daļa jau šogad darbosies 5G tīklā, kas nodrošina jaudīgo 5G internetu ne tikai rūteros, bet arī telefonos, padarot to pieejamu arvien plašākam privātpersonu un uzņēmēju lokam. Tāpat no 2021. gada sākuma LMT saviem klientiem nodrošina VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) tehnoloģiju zvaniem 4G tīklā, un tagad šajā tīklā tiek nodrošināti ne tikai interneta sakari, bet arī lielākā daļa balss sakaru. Tas dod iespēju baudīt kvalitatīvākus balss pakalpojumus – ātrāku zvana savienojumu, sarunas HD kvalitātē un iespēju sarunas laikā lietot internetu. Slēdzot 3G tehnoloģiju, jaunākās paaudzes tīklu sniegtās iespējas būs pieejamas vēl plašākam klientu lokam.

Lielāko daļu "LMT" klientu, kuri lieto 4G un 5G iekārtas, kā arī atbilstošās SIM kartes, 3G tehnoloģijas slēgšana praktiski neietekmēs, skaidro uzņēmumā.