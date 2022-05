Bērns koda apģērbu – kādēļ tā un kā novērst?

Tu droši vien atceries laiku, kad tavs mazais lika mutē visu, ko paņēma rokās. Zīdainīši to dara, kad viņiem nāk zobi vai lai izzinātu apkārtējo pasauli. Bet kādēļ pirmsskolas vai skolas vecuma bērns košļā savas drēbes?

Dažkārt vecākam bērnam izveidojas ieradums likt mutē apģērba apkakli vai piedurkni. Un viņš var sūkāt to tik cītīgi, ka izveidojas caurumi vai audums ātri nolietojas. Kāds varbūt var uztraukties – vai šāda uzvedība izraisīs vienaudžu un skolotāju kritiku, vai ka tā varētu būt saistīta ar kādām garīgās veselības vai attīstības problēmām. Portāls "Very Well Family" aplūkojis dažādus iemeslus, kādēļ bērnam var būt ieradums košļāt drēbes un kā viņam palīdzēt no tā atbrīvoties.

Mutes stimulācijai ir svarīga loma bērna attīstībā. "Bērni mēdz meklēt iespējas, kā nodarbināt mutes muskuļus, meklējot vienkāršākās sevis nomierināšanas un pašregulācijas metodes," saka Monāls Patels, ergoterapeits no Čikāgas. "Zīdaiņa un mazuļa vecumā bērni izmanto zīšanu un sūkšanu, lai apmierinātu ēstgribu un slāpes. Vēlāk var tās izmantot, lai sevi mierinātu, visbiežāk, izmantojot mānekli vai īkšķi.