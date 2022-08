Dimanta pāris: 'Testamentā bērniem atvainosimies – visu iztērējām priekam!'

Irēna: Un man bijis ļoti būtiski, ka Valentīns vienmēr mani atbalstījis un bijis man blakus. Neslēpšu, ka, nonākot Valentīna ģimenē, man bija mazvērtības komplekss, taču viņa atbalsts man palīdzēja nomierināties. Esmu pateicīga Valentīnam par to, ka visu mūžu jutu viņa mīlestību un rūpes. Man ir ļoti svarīgi, lai mēs vienmēr visu darītu kopā – uzkopjam māju, pļaujam zāli, dzeram zāles. Un turklāt viņš nekad nežēlo naudu manām kleitām.

Lūdzu, izstāstiet, kā jūs iepazināties?

Irēna: Jaunībā strādāju par medmāsu fiziskās kultūras dispanserā. Mani darbabiedri sāka runāt par to, ka man vajadzētu iepazīties ar puisi – basketbolistu. Tā kā pati biju brunete, tad iedomājos, ka šis kavalieris būs ar līdzīgu, tumšu, sejas krāsu. Un vienā no mačiem sporta pilī pirmo reizi ieraudzīju to ieteikto līgavaini Valentīnu – gara auguma, tievs, gaišs, sauli neredzējis... Taču mans viedoklis ātri mainījās, kad Valentīns pēc mača uzvilka uzvalku. Tīras, kārtīgas, bikses "līdzenas" kā ledus, spīdīgas kurpes, pats ļoti inteliģents un patīkams. Mūsdienu izpratnē – sapņu līgavainis.

Un tev, Valentīn, kāds bija pirmais iespaids par Irēnu?

Valentīns: Viņa bija ļoti jauka meitene. Man bieži patīk jokot: tolaik sacensību laikā man nebija laika nokrist – kā medmāsa jau bija klāt. Kā var neredzēt tādu skaistumu?

Irēna: Tā ir viņa versija. Un patiesībā Valentīna draugiem patīk arī norādīt, ka sacensību laikā viņi nereti sadusmojušies, ka Valentīns skrien pie māsiņas, tiklīdz kaut kur nedaudz piesitis pirkstu...

Simpātijas bija abpusējas.

Valentīns: Es domāju, ka dzīvē tā ir vienmēr. Ir jāizjūt savstarpējā pievilcība.

Irēna: Mūsu abu dzīvē viss notika kārtīgi. Pēc desmit mēnešu iepazīšanās mēs nolēmām apprecēties. Starp citu, vīramāte aiznesa laulību pieteikumu uz laulību zāli.

Valentīns: Tāpēc, ka Irēna tolaik bija aizbraukusi uz Kauņu kursos.

Irēna: Arī dimanta kāzu svinību laikā atzinos, ka īsti vēl nejutos kāzām gatava. Man likās, ka esmu tam par jaunu. Pat reti gāju uz dejām. Kad citas dāmas gandrīz katru otro dienu skrēja uz dejām, mēs ar māsīcu gājām tikai sestdienās un tikai uz toreizējo Virsnieku namu. Un mēs nekad negaidījām deju beigas, aizbēgām agrāk, lai neviens neiedomājas mūs pavadīt.

Valentīns: Tomēr man bija konkurenti...

Vai jūsu kāzas bija lielas?

Valentīns: Pieticīgas, dzīvoklī, mazā istabiņā. Kopā ar mums ballītē bija 17 cilvēki. Tas bija tikai laika jautājums, un mēs būtu nokavējuši ceremoniju, jo mēs nekādi nevarējām sagaidīt savus lieciniekus. Vēlāk gan izrādījās, ka viņi kavēja objektīvu iemeslu dēļ, taču tajos laikos nebija mobilo tālruņu, nevarējām piezvanīt un noskaidrot, kas noticis, tāpēc nācās steidzami izvēlēties citus lieciniekus no viesu pulciņa. Bet, kā dzīve rāda, viss bija labi.