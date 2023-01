Nesit – tātad mīl? Seši stereotipi par vardarbību ģimenē

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pētījums, katra trešā sieviete Latvijā, esot attiecībās, ir bijusi pakļauta psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai vai vairākiem vardarbības veidiem vienlaikus. Koronavīrusa pandēmija un tās izraisītie "lokdauni" palielinājuši vardarbības līmeni ģimenē visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Tomēr Latvijas sabiedrībā joprojām valda spēcīgi stereotipi par vardarbību ģimenē. Portāls "Delfi" nolēma apskatīt izplatītākos no tiem.

Pirmais mīts. Ja vīrietis nesit, tas nozīmē, ka vardarbības nav

FAKTS. Patiesībā vardarbība var izpausties dažādos veidos: piespiedu kontrole (iebiedēšanas, izolācijas un kontroles modelis ar fiziskas vai seksuālas vardarbības izmantošanu vai draudiem); psiholoģiska un/vai emocionāla vardarbība; fiziska vai seksuāla vardarbība; finansiāla šantāža; uzmākšanās (tiešsaistē un reālajā dzīvē). Vardarbība var negatīvi ietekmēt sieviešu fizisko, garīgo, seksuālo un reproduktīvo veselību un dažos gadījumos palielināt HIV infekcijas risku.