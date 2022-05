Pieaugušo bērnu pārmetumi vecākiem: kāpēc nevaram aizmirst bērnības sāpes

Iespējams, cilvēki atceras tikai nepatīkamās bērnības epizodes tāpēc, ka bērnībā dominēja nepatīkamās situācijas. Tomēr visiem ir izvēle, kur vērst savu uzmanību – ja vēlies atkal piedzīvot nepatīkamas emocijas, emocionālās ciešanas, izvēlies "iestrēgt" nepatīkamās bērnības epizodēs, ja vēlies vieglāk panesamas emocijas, atceries tās epizodes tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai saprastu, kā tas varēja ietekmēt tevi līdz pat šai dienai. Lai varētu mainīt notikušā iedarbību, kā vēlies.

Vai ir vērts izteikt savus pārmetumus vecākiem?

Vai kāds var mainīt jau notikušo? Nē. Tad kāda jēga izvirzīt apsūdzības? Ja sūdzības par bērnību ietekmē tavas attiecības ar vecākiem šodien, iespējams, ir jēga runāt ar saviem vecākiem par to, kā toreiz juties un kā tas ietekmē tavu dzīvi šodien. Bet ne caur apsūdzības prizmu, gluži pretēji, pateicībā viņiem par to, ka viņi darīja to, ko viņi spēja darīt vislabāk.

Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš jūtas iesprostots pagātnē un nespēj aizmirst bērnības sāpes?

Ja tu nespēj pieņemt to, kas notika tavā bērnībā kā daļu no savas dzīves, apzinoties, ka tajā laikā biji bērns un nevarēji neko mainīt, bet tagad esi pieaugušais un vari mainīt to, kas tev nepatīk tavā dzīvē, tad es ieteiktu iet psihoterapijā. Jo sāpju nēsāšana sevī kaitē gan mentālajai, gan fiziskajai veselībai.

Vai visi vecāki ir pie kaut kā vainīgi?

Vainīgi ir tie, kas apzināti kaut ko sliktu darīja, lai kaitētu saviem bērniem. Kad darīja kaut ko, lai psiholoģiski vai fiziski sāpinātu savu bērnu. Visi pārējie vecāki ir tikai daļēji atbildīgi.

Vai, lai saprastu vecākus, būtu jāiedziļinās viņu dzīves apstākļos, attiecībās ar viņu pašu vecākiem?

Noteikti. Mēs visi esam kā ziedi, un tas, kādā augsnē augam, nosaka to, kā mēs šodien plaukstam (uzvedamies, jūtamies, domājam). Mūsu vecāku augsne ir tāda, kādu to veidojuši mūsu vecvecāki, mūsu augsni veido mūsu vecāki, mēs veidojam augsni saviem bērniem. Šī augsne ir visa bērnībā dotā un iegūtā pieredze, kas nosaka mūsu uzvedību, domas, tieksmes un jūtas šodien. Tātad tas, kā mūsu vecāki izturējās pret mums, ir atkarīgs no tā, kādu augsni viņiem radīja mūsu vecvecāki. Tas, kā mēs izturamies pret saviem bērniem, atkarīgs, kādu augsni mums radīja mūsu vecāki. Bet, ja mēs apzināmies kaut ko šajā ziedu ziedu pēctecībā, kas tajā mums nepatīk, mēs varam mainīties.



Kā pieņemt mammu vai tēti tādus, kādi viņi ir?

Es laikam vispirms gribētu pajautāt – vai tu pieņem sevi tādu, kāds esi. Ja tā, tad nevajadzētu būt problēmām pieņemt mammu vai tēti. Ja esi skarbs un neiecietīgs pret sevi, tu, visticamāk, reaģēsi līdzīgi pret citiem. Ja dzīvo mierā ar sevi, piedod sev un esi pret sevi līdzjūtīgs, ļoti iespējams, tev līdzīga attieksme būs pret pārējiem. Bieži vien psihoterapijā nākas saskarties ar mammām, kuras nāk ar vēlmi "gribu būt iecietīgāka pret saviem bērniem". Visos gadījumos iesaku sākt ar toleranci pret sevi, un tolerance pret citiem parasti notiek automātiski.

Ko vispār nozīmē pieņemt savus vecākus un kā saprast, ka esam viņus jau pieņēmuši? Psiholoģijā ir teiciens, ka "nekad nav par vēlu atgūt laimīgu bērnību". Kā to izdarīt?

Pieņemt vecākus, iespējams, nozīmē ļaut viņiem būt, netiecoties pēc pārmaiņām, necīnoties ar to, kas man var sagādāt nepatīkamas emocijas mūsu attiecībās un uzvedībā, atmest cerības un pateikties saviem vecākiem. Kad tas ir izdarīts un mēs jūtamies viegli attiecībās ar vecākiem, kaut arī pašās attiecībās nekas nav mainījies, ir mainījušās tikai mūsu iekšējās attiecības ar vecākiem, tas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši savus vecākus, kas, iespējams, var būt uzskatāms par atgriešanos laimīgā bērnībā.