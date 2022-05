Pieci psihologa padomi, kā cīnīties ar vientulības sajūtu

Laiku pa laikam katrs no mums piedzīvo vientulības sajūtu. Vairumam no mums izdodas ar to tikt galā bez īpašām problēmām, tomēr mēdz būt periodi, kad tā mūs nepamet negaidīti ilgu laiku. Kā atbrīvoties no šīm ne īpaši patīkamajām emocijām?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja bezpalīdzības, bezcerības un izmisuma sajūta nepāriet vairāk nekā divas nedēļas, iespējams, ir vērts meklēt psihologa vai psihoterapeita palīdzību. Bet ja tavs gadījums nav tik smags, lūk, psiholoģe Sjūzana Keina portālā "Psychology Today" piedāvā piecus padomus, kā ātrāk tikt vaļā no nomācošās vientulības sajūtas!

Dari, nevis tikai domā

Vientulība mūs burtiski kā iesaldē. Un tādēļ mēs tērējam pārāk daudz laika, žēlojot sevi un vienlaikus neko nedarot. Un visbiežāk esam pārliecināti, ka to nav iespējams mainīt. No tādām domām uzreiz būtu jāatsakās. Atrodi kaut ko, ar ko varētu nodarboties tieši tagad.

Darbojoties, nevis tikai domājot, tu izrausies no bezgalīgā drūmo domu apburtā loka. Pastrādā dārzā, ja tev ir tāda iespēja. Nomazgā automašīnu, sakārto kādu plauktu. Parunājies ar kaimiņiem. Piezvani draugiem un aizejiet kopā uz kino vai kafejnīcu. Izej pastaigā. Apstākļu maiņa palīdzēs aizgaiņāt nomācošo melanholiju tevī. Nav iespējams ciest, ja esi ar kaut ko aizņemts, ir pārliecināta Keina.

Esi pret sevi laipnāks

Kad jūtamies nomākti, sevis šaustīšana nepalīdzēs. Bet, diemžēl, mēs visi to darām, paši nemaz to negribot. Piemēram, pieļāvi kļūdu darbā, kas visai dārgi maksāja, vai sastrīdējies ar partneri vai draugu un tagad ar viņiem nesarunājies. Bet varbūt mums ir pārāk daudz izdevumu, bet kur dabūt vairāk naudas – nav. Tā vietā, lai ar kādu apspriestu to, kas mums liek raizēties, mēs visu uzkrājam sevī. Un tā visa dēļ jūtamies neticami vientuļi.

Kad jūtamies slikti, ir svarīgi parūpēties pašam par sevi. Patiesībā par to mēs bieži piemirstam šķietami aktuālāku problēmu dēļ. Un tieši tāpēc arī neizguļamies, slikti ēdam, nenodarbojamies ar sportu, sevi pārslogojam. Ir pienācis laiks "pārrestartēties" un atjaunot zaudēto iekšējo līdzsvaru, fiziski justies labāk. Aizej uz parku, ieej vannā, palasi grāmatu iecienītākajā kafejnīcā.

Nenorobežojies

Lai gan vientuļš var justies, arī atrodoties pūlī, komunikācija palīdz uz kādu laiku novirzīt uzmanību no tavas vientulības. Labākās zāles – iziet no mājām un atrast sev kompāniju. Ir labi, ja šī kompānija ir tavi draugi, bet arī grupu nodarbības, interešu pulciņi, ceļojuma biedri un pastaigas grupās var būt lieliska izeja šajā situācijā. Ir grūti domāt, cik tev ir smagi, interesantas sarunas laikā, atzīmē eksperte.

Atklāj sev kaut ko jaunu

Garantēts veids cīņā ar grūtsirdīgām jūtām – atklāt un uzzināt ko jaunu. Kad tu "ieslēgsi zinātkāres gēnu" un nodarbosies ar to, kas tevi patiesi intriģē un interesē, vieta skumjām vairs neatliks. Pamēģini uz darbu braukt pa jaunu ceļu. Ieplāno kaut nelielu ceļojumu, apmeklē kādus apskates objektus tavā apkārtnē. Piemēram, mazas pilsētiņas, parkus, mežu, muzejus, piemiņas vietas. Ceļā uz tām centies uzzināt kaut ko jaunu, iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, lai tev vēlāk būtu ko atcerēties.

Palīdzi citiem

Drošs veids, kā pārstāt sevi žēlot, – palīdzēt citiem. Tas nenozīmē, ka nekavējoties ir jāskrien pa ielu glābt bezpajumtniekus. Ir arī citi veidi. Pārskati garderobi un savāc lietas, ko vairs nevalkā, un atdod tās kādai labdarības organizācijai.

Atdod tiem, kam ļoti vajag, novecojušu, bet vēl darboties spējīgu, elektroniku, traukus, mēbeles, gultasveļu, rotaļlietas un citas nevajadzīgas lietas. Šīs lietas noderēs citiem, bet arī tu jutīsies labāk. Ja starp taviem kaimiņiem ir pensionāri, uz gultas guloši vai vienkārši ļoti vientuļi cilvēki, kuriem nepieciešams atbalsts, apciemo viņus, parunājies, uzcienā ar kaut ko garšīgu, paspēlējiet galda spēles. Pat ja tu jūties vientuļi, tad iedomājies, kā ir šiem ļaudīm? Divatā pārvarēt vientulību ir vieglāk. Atceries, – atbrīvoties no negatīvām emocijām ir iespējams tikai ar apzinātu pūļu palīdzību.