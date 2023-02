Arī mūžīgie 'svaipotāji' nogurst. Atbild 'Tindermeitene'

"Kaut kur aiz trejdeviņiem kalniem tumšā un biezā mežā pie pamestas pussabrukušas mājas ir izkaltusi dziļa un tumša aka. Tur, akas dibenā, guļ cerības sirsniņa un vēl mēģina pukstēt," par iespēju iepazīšanās lietotnē atrast savu "īsto un vienīgo" saka sieviete, ko daļa cilvēku atpazīst kā draisko randiņotāju no "Twitter", jeb "Tindermeitene".

Tie, kas aktīvāk izmanto "Twitter" platformu, ļoti iespējams, kādu reizi būs "uzskrējuši" kādam amizantam pieredzes stāstam par iepazīšanos pasaulē slavenajā iepazīšanās lietotnē "Tinder". Tikpat iespējams, ka, apskatot publicētāja profilu, top skaidrs – šo ierakstu tautai atrādījusi "Tindermeitene". Kā vēstīts profila aprakstā, šis personāžs apkārt notiekošo tver kā #dzirkstošuballīti, bet pats profils ir aktīvs kopš 2020. gada. No "Tindermeitenes" "mutes" ar vizuāliem piemēriem var dzirdēt gan komentārus par to, kādi ļaudis iepazīstas internetā, gan arī pa kādam domu graudam, kas skar globālākus attiecību tematus.

Skatoties uz to visu no malas, arī man radušies daži jautājumi. Lai viestu skaidrību, vai iepazīšanās internetā līdzinās pastaigai pa rožu vai tomēr ērkšķu lauku un vai mūžīgā "svaipošana" kādā dienā nenoriebjas līdz sirds dziļumiem, izprašņāju pašu "Tindermeiteni".

Vai neesi jau nogurusi no "tinderošanas" – sarakstīšanās katru dienu, nemitīgas iepazīšanās no jauna, stāstot vienu un to pašu?



Jā, sen jau viss ir apnicis, bet tik ilgu laiku jau randiņoju, ka būtu žēl padoties, pirms esmu satikusi to, ko vēlos satikt. Šķiet, katru otro nedēļu domāju, ka vajadzētu izdzēst gan "Tinder", gan "Twitter" profilus, bet tad uz brīdi to visu pārtraucu, lai nomierinātos.

Un ko tad īsti vēlies satikt?

Tik vienkāršs, bet reizē tik grūts jautājums... Ja pavisam vienkārši, tad vīrieti, ar kuru kopā būtu labi un nebūtu jāapšauba viņa nodomi attiecībā uz mani. Kurš spēj konkrēti pateikt, ka vēlas tikties ar "tādiem" un "tādiem" noteikumiem, nespēlē spēlītes un nemelo.