Brīdinājuma zīmes par atsalumu un jautājumi, ko pārrunāt, 'sildot attiecības'

Pāra attiecības ar laiku mainās. Bet kas notiek, kad pamazām un palēnām tiek zaudēta kopības sajūta? Lai stiprinātu un atjaunotu emocionālo intimitāti un pārtrauktu klusēšanu divatā vai tukšas runas, pamēģiniet sarunās iekļaut šajā rakstā ieteiktos jautājumus.

Kas ir "klusā šķiršanās"?

Frāze "klusā šķiršanās" apzīmē attiecības, kurās divi cilvēki joprojām ir kopā, bet ir attālinājušies. Iespējams, nav pat bijis nekāda konflikta, taču arī nekas cits attiecībās nenotiek – nav kaislības, apbrīnas, sajūsmas, spēcīgu jūtu pret otru. Dažiem pāriem tas var radīt attiecību sabrukumu vai nomāktību, jo nav skaidras problēmas, kas būtu jārisina, un nav saprotams, ko mainīt.

Psihoterapeite un integratīvās pieejas konsultante Džūlija Hovarda portālā "Happiful" stāsta par komunikācijas un emocionāli intīmo attiecību nozīmi partnerattiecībās un iesaka, kā tās "uzsildīt".

"Attiecības nenotiek vienkārši pašas no sevis, tās prasa kaut kādu piepūli. Ir viegli iekrist rutīnā, un tā var augt augumā, pat neapzinoties," saka Hovarda. "Manuprāt, attiecības reti izjūk bez iemesla. Parasti ir brīdinājuma zīmes. Jautājums – vai tās pamanām? Dažkārt mēs atliekam ieskatīšanos satraucošās jūtās, baidoties no nezināmā. Bet citkārt cilvēki ir pilnīgi akli un apstulbst no pēkšņā paziņojuma, ka otrs attiecībās vairs nav laimīgs."