Empātijas trūkums un citas narcisa iezīmes

Kāds īsti ir narcistisks cilvēks? Labāk to zināt, jo attiecības ar šādu cilvēku nebūs vieglas. Bet – ja saproti, ka tavs partneris ir narciss, kā izdzīvot?

Ar izdevniecības "Ģimenes psiholoģijas centrs Līna" atļauju publicējam fragmentu no dr. klīniskās psiholoģes Ramani Durvasulas grāmatas "Palikt vai aiziet? Kā izdzīvot attiecībās ar narcisu".



Narcistisko iezīmju saraksts





Šis saraksts aptver no narcistisku personības traucējumu diagnostikas kritērijiem, teorētiskiem rakstiem par narcismu un pastāvošajām narcisma novērtējuma skalām atvasinātu iezīmju kopumu.

Ja kādam cilvēkam piemīt 15 vai vairāk iezīmju un uzvedības modeļu, visticamāk, tev ir darīšana ar narcisu (un, iespējams, pat narcistiskiem personības traucējumiem). Jo vairāk iezīmju viņam vai viņai atbilst, jo lielāks izaicinājums būs uzturēt jebkādas veselīgas un saskanīgas attiecības. Iezīmes ir saistītas ar atbildēm uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem, bet saraksts palīdz ātri koncentrēties uz attiecīgajām iezīmēm un tās labāk saprast.

Atcerieties: ikvienam laiku pa laikam piemīt kāda no šīm iezīmēm! Pārskatot šo sarakstu un domājot par savu partneri vai citiem jums tuviem cilvēkiem, domājiet par to, cik attiecīgā uzvedība ir raksturīga vai tipiska. Daudzi no mums šad tad uzvedīsies kā privileģēti vai būs greizsirdīgi, bet šie neadaptīvās uzvedības modeļi kļūst problemātiski tad, ja ir pastāvīgi. Rīcība tiek uzskatīta par uzvedības modeli tad, ja cilvēks biežāk rīkojas tieši tā, nevis citādi. Atzīmējiet visvairāk atbilstošās (tālāk minētās iezīmes ir saistītas arī ar iepriekš uzdotajiem testa jautājumiem) īpašības:

empātijas trūkums,

grandiozitāte,

privileģētības sajūta,

manipulēšana,

dusmas un niknums,

paranoiskums,

jūtelīgums,

greizsirdība,

vainas sajūtas trūkums / izpratnes trūkums,

pastāvīga vajadzība pēc apbrīnas un atzinīga vērtējuma,

melošana,

viss ir šovs,

projicēšana,

alkatība,

emocionāls vēsums,

prāta apmiglošana jeb gaslighting (partneris liek tev domāt, ka tu "zaudē prātu"),

skopums,

atbildības neuzņemšanās,

ārišķība,

kontrole,

neparedzamība,

regulāra citu cilvēku (vai tevis) izmantošana,

prieks par citu neveiksmēm,

nepatika būt vienam,

neveselīgas robežas,

neuzticība,

neklausīšanās,

vārīgums,

nevērība,

pavedinoša uzvedība.



Saraksts var šķist nomācošs. Ar laiku šo uzvedības modeļu kļūst vairāk, un tiem raksturīgās iezīmes ir savstarpēji saistītas.

Lūk, sīkāk aprakstīsim, kas ir empātijas trūkums.

Empātijas trūkums



Viņai bija grūtības savilkt kopā galus, un viņš tikpat kā nebija viņai pieejams. No malas tās izskatījās pēc aprēķina attiecībām. Viņš zināja, cik grūta ir viņas finansiālā situācija, tomēr reti piedāvāja samaksāt vai izvairījās pavadīt laiku kopā, jo nevēlējās maksāt par dzērieniem vai vakariņām (lai gan viņš bija ārkārtīgi dāsns pret kolēģiem un darījumu partneriem, uz kuriem centās atstāt iespaidu).

Viņš regulāri tērēja naudu citiem cilvēkiem, bet tikai tad, ja domāja, ka viņi varētu būt noderīgi viņa karjerai vai citiem mērķiem. Viņš apciemoja viņu mājās salīdzinoši vēlu vakarā, kad viņa jau bija paēdusi, lai viņam nebūtu jāpasūta abiem vakariņas, vai ēda to, kas viņai bija mājās.

Kādu vakaru viņš iegriezās pie viņas darbā – nebijušu izaicinājumu pilnā dienā, kad kāds viņas pakļautībā esošs darbinieks bija pieķerts, zogot naudu. Viņa bija visādā ziņā pārgurusi, un viņš uzkavējās viņas birojā (kaut arī viņa netika to lūgusi), it kā vēlēdamies "atbalstīt". Viņa nevēlējās viņu aizvainot, tādēļ nelūdza doties projām un piedāvāja palikt birojā un pagaidīt, kamēr viņa tiks galā ar aktuālo krīzes situāciju. Viņš arī kritizēja viņu par viņas pieeju krīzes risināšanā un pateica, ka ar savām žēlabām par darbu viņa bojā viņa dienu (kaut arī viņš bija tas, kurš bija ieradies viņas darbavietā).

Dienas beigās viņš ierosināja kopā doties vakariņās un vakariņu laikā pateica: "Tu nupat izniekoji visu manu dienu – es sagaidu, ka tu izmaksāsi man vakariņas." Pārgurusi no dienas, attiecībām un daudziem citiem stresa faktoriem, viņa izvilka no maka pēdējo 50 dolāru banknoti, lai apmaksātu vakariņas, pieņemot, ka, zinot viņas situāciju, viņš viņu apturēs. Viņš atlaidās atpakaļ krēslā, pašapmierināti pateicās par vakariņām un atgādināja viņai, kā viņai ir paveicies ar viņa atbalstu.

Empātijas trūkums varētu būt galvenā narcistisku personību raksturojošā iezīme. Tā ir nespēja identificēties ar citu cilvēku piedzīvoto vai emocijām vai tās atpazīt. Būtībā narcisiem nerūp vai viņi nesaprot, kā citi jūtas, un reti kad savā rīcībā vai vārdos ņem vērā citu cilvēku emocijas. Bieži vien viņi pasaka kaut ko nežēlīgu un aizvainojošu, nemaz nepamanot, kādas sāpes ar saviem vārdiem nodara. Ja viņi to nejūt, tad tas nemaz nenotiek vai arī tam nav nekādas nozīmes. Ja viņi jūtas bēdīgi, tad pieņem, ka visiem ir bijusi grūta diena, bet, ja jūtas priecīgi, tad uzskatīs, ka tu sagandē visu prieku, ja tev nav tikpat jautri (neatkarīgi no tā, kā tu tobrīd jūties). Lai gan viņi nekad to neteiks, viņi ilgojas pēc sapratnes no visiem citiem. Emocionāli dzīve ar šādiem cilvēkiem ir kā vienvirziena iela.



Narcisa demonstrētais empātijas trūkums ir kā spogulis, kas neatspoguļo tevi. Tas var likt tev justies nesaprastai, vientuļai un apjukušai. Empātijas trūkums, ko tu piedzīvo attiecībās ar narcisu, liek tev justies tā, it kā tu būtu neredzama, nedzirdama, nesataustāma, nesaožama un nesagaršojama. Šķiet, ka tu burtiski eksistē tikai tad, kad esi noderīga. No visām daudzajām patoloģiskam narcisam raksturīgajām problemātiskajām iezīmēm empātijas trūkumam var būt visgraujošākā ietekme uz attiecībām. Tas padara saziņu gandrīz neiespējamu un nereti sagādā tev milzu vilšanos, kaut arī esi izmēģinājusi visus iespējamos saziņas veidus. Lai komunicētu, ir nepieciešams, ka otrs cilvēks ne tikai klausītos, bet lai viņam tas arī rūpētu.

Narciss dzīvo, pieņemot, ka viss, par ko viņš raizējas, satrauc arī visus citus satiktos cilvēkus. Rezultātā nav brīnums, ja narciss sāk garu sūdzību par savām dzīves aktualitātēm vai savu pieredzi, nerēķinoties ar to, ka tērē otra cilvēka laiku, vai pat nepainteresējoties, kā otram iet. Interesanti, ka pēc gara savu rūpju un problēmu izklāsta, narciss kļūst ārkārtīgi nepacietīgs vai pat nicīgs, ja kāds cits vēlas parunāt par savām problēmām. Parasti tas izvēršas šādi: tu ilgu laiku uzklausi narcisa problēmas un izsaki sirsnīgus un noderīgus komentārus un līdzjūtību. Bet, kolīdz tu sāc savu stāstu, narciss sāk žāvāties, pārbauda savu telefonu, sāk kaut ko kārtot, viņa skatiens klīst pa telpu, un viņš pārstāj klausīties.

Vairāk par narcisa pazīmēm un brīdinājuma signāliem, ka otrs ir narciss, kā arī par to, ko iesākt ar šādām attiecībām, lasi grāmatā.