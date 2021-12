Kārtējā neveiksme tavā lauciņā. Kāpēc daudzi nemitīgi iemīlas nepiemērotos cilvēkos?

Iepazīstot jaunu cilvēku un izveidojot ar viņu saikni, gaisā uzšķiļas daudzkārt par mītisko sauktā dzirkstele, kurai pa pēdām seko patīkams satraukums, nepārvarama vēlme būt kopā un arī cerības uz laimīgu nākotni. Šādos gadījumos izvairīties no domām, ka, iespējams, tikko satiki savu īsto un vienīgo, ir teju neiespējami, taču nereti šie stāsti beidzas ar skumjām un asarām pie sabrukušās sapņu pils sliekšņa. Un tā tas atkārtojas atkal un atkal, un atkal…

Lai gan savu rakstura iezīmju vai uzvedības analīzei noteikti ir daudz ieguvumu, reizēm neapsveram iespēju, ka pie vainas var būt pavisam citi iemesli, raksta "Psychology Today". Kā saka, izrādās, vienkārši esat katrs uz sava viļņa. Ja tā, psiholoģe Roksija Zarabī iesaka izmēģināt jaunu pieeju, kas ietver balansu starp trim komponentēm – emocijām, loģiku un intuīciju. Dominējot pirmajai sajūtai, pārāk ātri lec ar galvu ūdenī un atver savu sirdi, savukārt, pa priekšu soļojot ar loģikas karogu, slēdzene uz tavu sirdi var tā arī palikt neatvērta.

Ja arī tavā dzīves grāmatā nemitīgi lasāmi "attiecību fiasko", turpinājumā iepazīsties tuvāk ar 10 ieteikumiem, kas palīdzēs šādas situācijas atstāt pagātnē. Citiem vārdiem sakot – lai jaunu attiecību veidošanā neuzkāptu uz tā paša grābekļa atkārtoti!

Darbi runā skaļāk par vārdiem



Kad dzīvē ienāk jauns personāžs, kurš liek sirdij pukstēt straujāk, bieži vien redzam tikai to, ko vēlamies redzēt. Tas nozīmē arī simpātijas attaisnošanu pat gadījumos, kad viņš to nav pelnījis. Mēs cenšamies cilvēku idealizēt, novēršot skatu no sarkanajiem karogiem, kas ir acu priekšā.

Šī iemesla dēļ ir labi uz brīdi nolikt malā emocijas un jūtas un paskatīties, vai skaistās frāzes tikai neizplēn gaisā. Ja simpātija sola, ka tuvākajā laikā ar tevi sazināsies, lai sarunātu nākamo tikšanās reizi, bet pēc tam uz ilgāku laiku pazūd, tas var liecināt – partneris tevī nav nemaz tik ieinteresēts. Protams, vai vienmēr jāpieņem sliktākais? Mazums kas atgadījies, ne tā? Taisnība, taču, ja situācijas atkārtojas ar neapskaužamu regularitāti, neaizmālē acis ar ainu, kura ir tālu no patiesības.

Tavi pieņēmumi var nebūt realitāte

Kā jau teikts, rīcība ir svarīgāka par vārdiem, taču teikt, ka mutiski sacītajam nav nekādas nozīmēs, arī nevar. Vārdi ir jo īpaši svarīgi brīdī, kad runa ir par attiecību statusu. Izteikti novērojams, ka mūsdienās cilvēkiem ir bail runāt skaidru valodu un jūtas izlikt kā uz paplātes, tāpēc bieži vien jau pašā attiecību sākumposmā pieņemam – mūsu saikne ir tik spēcīga, ka ne es, nedz arī mans sirdsāķītis uz citiem acis vairs nemetīs. Un tad liels ir mūsu pārsteigums, kam seko mežonīgas sirdssāpes, ka partneris it kā aiz muguras saticies ar kādu citu.

Kamēr attiecību statuss nav definēts skaļi, par realitāti to uzskatīt nevar. Arī tad, ja šķiet, ka izveidojusies pasaulē spēcīgākā saikne, nezini, kas notiek otra galvā. Lai nebūtu pēc tam jālīmē kopā salauzta sirds, nepieņem vēlamo par realitāti, kamēr visas kārtis nav izliktas galdā.

Fokusējies uz šodienu, nevis potenciālu



Mostoties jūtām, kas ar katru dienu kļūst spēcīgākas, domas bez jautājuma sāk ceļot nākotnē, iztēlojoties, kā pavadāt kopā aizvien vairāk laika, pēc tam, iespējams, jau veidojat ģimeni, ļaujaties kopīgiem vaļaspriekiem un arī laimīgai vecumdienu sagaidīšanai. Māksla ir sevi no šīm domām izvilkt un mācīties domāt tikai par to, kas notiek konkrētajā brīdī. Kad esi klātesošs te un tagad, iepazīsti reālo cilvēku – ne to versiju, kāds viņš varētu būt, kad iegūs diplomu, tiks paaugstināts amatā vai piepildīs sapni par pasaules apceļošanu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, kādi būsim pēc 10 gadiem, skaidri nezina neviens.



Saraksts ar svarīgo



Katram cilvēkam ir savi principi, kuriem viņš nav gatavs piekāpties. Tieši tāpat ir arī aspekti, par kuriem varētu savas domas mainīt. Iepazīstoties un veidojot attiecības, svarīgi izveidot šo lietu sarakstu un pie tā arī pieturēties, izvērtējot jauno saikni. Ja saraksta veidošana sagādā galvassāpes un šķiet, ka nekas jau nav tik ļoti akmenī kalts, pārcilā iepriekšējās attiecības, kas beidzās ar neveiksmi. Noteikti tajā esi ko mācījies un arī sapratis, uz ko vairs nekad dzīvē neparakstītos.



Sajūtām ir nozīme

Vai tu jūties emocionāli droši un labi, kad esi ar šo cilvēku? Vai priekšroku ņem tādas sajūtas kā neskaidrība, satraukums, nedrošība par viņa rīcībām un nodomiem. Nenoliedzami, attiecību veidošana liek izjust visu emociju gammu, taču, ja cilvēks ir tev piemērots, pamatā jādominē pozitīvām sajūtām, raksta portāls. Ja simpātijas interese par tevi būs patiesa, tu to jutīsi, bet, ja nē, priekšplānā izvirzīsies apjukums un nedrošība.

Sajūtām bez partnera arī ir nozīme

Tikpat svarīgi kā ievērot iepriekšējā punkta ieteikumu – sekot savām sajūtām, esot kopā, – tavs uzdevums ir arī paanalizēt sevi un sajūtas vienatnē. Kamēr sēdi vannā vai gatavo vakariņas, tavas domas mēdz aizkavēties pie šī cilvēka? Vai tevī sēž patīkams satraukums un stundas līdz nākamajai tikšanās reizei velkas kā mūžība? Vai ar savām komunikācijas prasmēm un iepriekšējām rīcībām partneris ir tevī raisījis mieru un pārliecību par attiecībām?

Novelc robežas

Mums visiem ir robežas – dažiem vienkārši izdodas tās novilkt, nepārkāpt un par tām paziņot citiem veiksmīgāk nekā pārējiem. Nebrīnies, ja ar laiku modīsies sajūta, ka robežas jāpārkāpj tikai tāpēc, lai otrs neizietu no tavas dzīves bez paskaidrojumiem, taču patiesībā sevis laušana par labu nenāks. Kā piemēru var minēt intīmo tuvību. Ja tu ar šo soli steigties negribi, svarīgi paskaidrot, ka nevēlies to spert ne tāpēc, ka cilvēks tev nesimpatizē. Ļoti iespējams, arī tas laiks pienāks, taču – līdz tam ir jāpaciešas.

Vērs uzmanību reakcijai uz robežām

Ļoti daudz par cilvēku stāsta tas, kā viņš spējīgs respektēt otra robežas. Kad pastāsti par to, kas tev svarīgs, – otrā pusē stāvošais ar interesi uzklausa iemeslus, vai arī vienkārši labāk izvēlas dzirdēto ignorēt? Visiem zināms, ka attiecības bez domstarpībām nepastāv, tāpēc veids, kā par to komunicējat, ir galvenais noteicējs ceļā uz veselīgu būšanu kopā.

Lai to uzzinātu, nav jāgaida daudzi mēneši vai dzīve pēc kāzām. Tu vari arī vienkārši izdomāt kādu realitātē neeksistējošu robežu, kurai it kā nepārkāpsi, un novērtēt otra reakciju. Šādā veidā iegūsi tik ļoti vērtīgo informāciju par relatīvi vēl diezgan svešu cilvēku. Ja viņš ar respektu uzklausa tevi, nenosoda un ir gatavs par to runāt, dodaties pareizajā virzienā.

Neatstāj sevi otrajā plānā

Ātrākais veids, kā pieķerties cilvēkiem, vēl neiepazīstot viņu līdz vīlei un nejūtoties pārliecinātam par attiecībām, ir caur savu interešu, vajadzību un vēlmju nolikšanu plaukta tālākajā stūrī. Caur sevis pazaudēšanu. Tas, ka esi ar kādu iepazinies, nenozīmē, ka jāpārvelk svītra lietām, kas iepriekš darīja laimīgu, apmierinātu ar sevi. Turpini tikties ar cilvēkiem, kas emocionāli paceļ tavu garu. Turpini nodoties savām kaislībām! Paturot nereālus solījumus pie sevis, ļoti uzskatāmi varēsi redzēt, cik gatavs investēties jūsu savienībā ir otrs.

Rīcība stresa situācijās

Arī reakcija uz stresa situācijām daudz pastāsta par cilvēku. Kā raksta "Psychology Today", visuzskatāmāk to iespējams novērot laikā, kad teiktas ardievas rozā briļļu, medusmēneša jeb iemīlēšanās posmam. Piemēram, vieni stresa situācijās nemitīgi zvanīs un prasīs pēc padoma, kā rīkoties, kamēr citi telefonu noliks malā un varbūt pat izslēgs to ārā. Vieni stresa situācijās klusē kā kaps, citi – kļūst haotiski un ērcīgi.

Kāpēc tieši stress? Jo absolūtā mierā, bez neviena uztraukuma pilītes dzīvo vien retais. Kurš variants tev ir pieņemams, jāsaprot pašam, taču šī aspekta izzināšana ir viens no veidiem, kas var palīdzēt saprast, cik saskanīgi un spējīgi būt kopā esat.