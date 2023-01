Mūsu iemīlēšanās stils. Kādu attiecību analīze

Viņai būtu jāmācās kļūt autonomākai un neatkarīgākai, tad viņai nebūtu šī daļa jāmeklē šķietami stiprā partnerī, tā jau būtu viņā pašā. Tas mainītu viņas uzskatus par vīriešiem, un viņa daudz ātrāk saprastu, ka daži "vēsie džeki" nemaz nav tik lieliski, jo viņiem vienkārši ir piesaistes problēmas. Tajā pašā laikā varētu gadīties, ka viņa sāk pievērst uzmanību vīriešiem, kas pirmajā brīdī nešķiet tik pievilcīgi, taču tie ir vīrieši, kuri ir stabili un autentiski.



Savukārt, ja Roberts mainītu savu attiecību programmu, atbrīvojoties no bailēm no tuvības, viņam vairs nebūtu jābēg no Jūlijas un viņš spētu ļauties tuvām attiecībām. Līdzīgi kā Jūlijai un Robertam, klājas lielākajai daļai cilvēku. Mēs gribam atrast partnerī to, kā mums nav. Mēs meklējam savu "labāko pusi". Tomēr lielākoties šī vēlme papildināt un pilnveidot sevi ar partnera starpniecību ir neapzināta, un iekšējais bērns aktīvi piedalās partnera meklējumos. Viņš vēlas sadziedēt seno dienu ievainojumus. Piemēram, Jūlijas ievainojums ir tas, ka vecāki pameta viņu vienu. Robertu dziļi ievainoja mātes pārmērīgā pieķeršanās. Tomēr mēģinājumi atrast partnerī izlīgumu ar to, kas bērnībā bijis greizi, bieži cieš neveiksmi. Iekšējam bērnam ir nepieciešama dziedināšana. Jo veselāks tas kļūs, jo veiksmīgāk spēs veidot attiecības, un tad jau tam būs daudz vieglāk atpazīt īsto partneri. Iespējams, mums nāksies atvadīties no esošajām attiecībām, bet iespējams, ka mēs iemācīsimies vairāk novērtēt un iemīlēt partneri, kas mums jau ir.

Bailes pazaudēt uzbudina, drošība garlaiko



Cilvēki, kas baidās no attiecībām, pazīst šo fenomenu: tiklīdz viņi ir pārliecināti par partnera jūtām, tas viņu acīs piepeši zaudē pievilcību. Turpretī, ja partneris rīkojas neskaidri vai pretrunīgi, viņi ir iemīlējušies līdz ausīm un jūt iekāri. Šajā kontekstā izšķir pasīvās un aktīvās bailes no attiecībām. Mūsu piemērā pasīvais partneris ir Jūlija, kas ir ļoti pieķērusies Robertam. Aktīvais partneris, kurš vienmēr distancējas, ir Roberts. Aktīvā un pasīvā partnera lomas var mainīties, ne tikai veidojot jaunas attiecības, bet arī esošajās attiecībās. Ja, piemēram, Jūlija novērstos no Roberta, jo būtu satikusi citu vīrieti, ļoti iespējams, ka Roberts pēkšņi iedegtos mīlestībā pret viņu un mestos cīnīties. Iepriekšējās attiecībās ar Valēriju Roberts bija pasīvajā lomā. Valērija spēja būt gan maiga, gan gražīga un izturējās pret Robertu ļoti neviennozīmīgi. Roberts viņā bija neprātīgi iemīlējies.

Turpretī Jūlija bija izšķīrusies no sava bijušā drauga Krisa, lai veidotu attiecības ar Robertu. Toreizējās attiecībās Kriss bija tas, kurš bija viņai pieķēries, un tas Jūliju bija atvēsinājis, jo viņa uztvēra šo pieķeršanos kā vājuma izpausmi. Attiecībās ar Krisu viņa bija aktīvajā lomā.

Kas tad te notiek? Kamēr es partnerattiecībās nejūtos drošs (šāds stāvoklis var būt novērojams pat laulībā, kas ilgst visu mūžu) – bailes zaudēt autonomiju ir apklusinātas, bet bailes pazaudēt, tātad piesaistes vēlme ir ļoti aktīva. Citiem vārdiem sakot, smadzenēs ir aktivizēta piesaistes sistēma. Aktivizēta piesaistes sistēma grib piesaistīt sev izvēlēto personu un atrodas paaugstinātas trauksmes stāvoklī. Cilvēku šajā stāvoklī vada bailes no zaudējuma, un viņš ir gatavs darīt visu, lai iegūtu kontroli pār šo stāvokli. Aktivizēta piesaistes sistēma izraisa šādus "simptomus":

jūs jūtaties ļoti iemīlējies(-usies) un neprātīgi iekārojat savu partneri;

jūs nespējat domāt ne par ko citu, tikai par savu partneri;

jūs idealizējat savu partneri un paceļat viņu "uz pjedestāla";

jūs nepaguris(-usi) sapņojat par laimīgām beigām un cerat, ka jūsu partneris(-e) kaut kad tomēr patiesi ļausies attiecībām;

ar viltībām un perfekcionismu jūs cenšaties pārliecināt partneri par savu vērtību;

lai piesaistītu partneri, jūs tēlojat vienaldzību vai mēģināt izraisīt partnerī(-ē) greizsirdību;

jūs dzīvojat pastāvīgā nedrošībā un bailēs pazaudēt partneri, un tas var izraisīt dziļas skumjas;

jūs izjūtat atkarību no partnera(-es);

jūs jūtat, ka jūsu uzvedība attiecībā pret partneri nav normāla.



Aktivizēta piesaistes sistēma un tās pamatā esošās bailes no zaudējuma liek izjust spēcīgu iemīlēšanos. Tomēr šai iemīlēšanās izjūtai nav nekā kopīga ar mīlestību. Mīlestība ir drošas, dziļas un mierīgas jūtas. Kad partneris raida pretrunīgus signālus un jūs neesat drošs, kādas ir viņa jūtas, piesaistes sistēma turpina būt aktīvā režīmā pat tad, kad pāris jau sen ir kopā, vai ja viens jau ilgi skrien otram pakaļ.