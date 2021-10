Negaidīta šķiršanās pēc ilgas kopdzīves – ko darīt, lai kāršu namiņš nesabruktu

Neapšaubāmi, jo ilgāk esi attiecībās, jo lielāka iespēja uz partnera pleca novecot un sagaidīt vecumdienas. Taču – kā zināms, nekas šajā dzīvē nav akmenī kalts. Cilvēki, kuri viens otru lasa kā atvērtu grāmatu, mēdz saraut attiecību saites arī pēc 10 un 20 gadus ilgas kopdzīves, padarot to par vienu no mulsinošākajiem, taču konkrētajā brīdī šķietami arī pareizākajiem dzīves soļiem. Bet kas tad noved līdz lēmumam, ka no kopīgi celtā kāršu namiņa vienu elementu jāizvelk?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iemeslu var būt ārkārtīgi daudz, sākot no vērtību skalas izmaiņām un beidzot ar fiziskas intimitātes trūkumu, raksta "Woman's Day", un nevienu no tiem nav viegli pieņemt – jo īpaši laikā, kad izmaiņas piedzīvo uz savas ādas. Sarkano karogu uzvaras gājiens var piezagties palēnām un nemanāmi, taču, diemžēl, neviens nav pasargāts pārsteigumiem, kas uzlīst kā auksta duša.

Taisnība, ka reizēm šķiršanās ir neizbēgama – laikam ritot, jūs vienkārši esat mainījušies un izauguši viens no otra, tāpēc savu laimi jādodas meklēt citos plašumos. Nenoliedzami, tā var būt, taču bieži vien vienkārši mēdzam būt absolūti apmierināti ar dzīvi savā iesildītajā vietiņā, pieņemot, ka abi ar dzīvesbiedru esam teju vai salīmēti. Nekur jau neaizbēgs, ne tā? Nē, aizbēgs, un kā vēl, tāpēc turpinājumā iepazīsties ar vairākiem ieteikumiem, kā nesabotēt savas laimīgās vecumdienas bez nopietna iemesla!

Neatrisinātas problēmas



Perfektu attiecību nav – tas ir fakts, tāpēc aplami domāt, ka vienmēr un visur domāsiet vienādi. Ļoti iespējams, arī tavās attiecībās ir kāds jautājums vai tēma, kurā nu nekādi netiekat pie viena kopsaucēja, un šādos gadījumos vieni un tie paši strīdi simtiem reižu iet uz apli. Lai gan tev ir visas tiesības ne vienmēr piekāpties un arī pastāvēt uz savu viedokli, attiecību eksperte Sjūzena Vintere portāla "Woman's Day" atklāj, ka "nemitīgi strīdi bez kopsaucēja tikai vairo niknumu, pamazām pārvelkot pāri strīpu jebkādai mīlestībai."

Nebeidzamie strīdi sēj prātā domu, ka nespējat savā starpā darboties kā komanda un liek apšaubīt partnera izvēli pašā pamatā, teic Vintere. "Lai pāri justos pārliecināti attiecībās, viņiem jāspēj roku rokā soļot cauri izaicinājumiem."

Neārstētas atkarības



Lai gan atkarība ir slimība, kuras kontrole nudien nav no vienkāršākajām, situācija tāpat var pamatīgi kaitēt attiecībām. "Partneri ar atkarībām rada haotisku un nestabilu vidi," uzsver Vintera. Šie cilvēi ir emocionāli nekontrolējami, jo viņu dzīves griežas ap atkarību – tās augstākajiem un zemākajiem punktiem.





Attiecību dinamikā partneris bez atkarībām kļūst par vecāku, bet otrs – par bērnu, taču ar šādu sadalījumu parasti mierā nav kā viens, tā arī otrs. Attiecību eksperte norāda, ka aizvainojums dienu no dienas kļūtu lielāks un arī nepanesamāks, un vienā brīdī šis burbulis sprāgs. Nevēlēšanos ārstēties un teikt savai atkarībai ardievas uz visiem laikiem nav iespējams savienot ar laimīgu laulību vai ilgu kopdzīvi.



Pieredze, kas maina uzskatus



Izejot tādiem dzīves notikumiem un pārdzīvojumiem kā cīņa ar veselības problēmām, tuvinieka nāve, darba zaudējums un tamlīdzīgām pieredzēm, ļoti iespējams, dzīves perspektīva mainās pati no sevis. Šādas lietas liek paskatīties uz savu ikdienu no malas, prāta plauktiņos pārvirzot prioritātes, mērķus un sapņus. Šīs pieredzes var likt saprast, ka patiesībā no dzīves vēlamies pavisam kaut ko citu, un šis partneris to sniegt nevar, norāda psiholoģe Andrea Boniora.

Lai arī cik sāpīgi tas būtu, tev ir jārespektē otra vēlmes – arī tad, ja viņš vēlas soļot pa dzīvi bez tevis. Protams, jūtas uzreiz nepazudīs, no skumjām un sirdssāpēm neviens nav pasargāts, taču tas nenozīmē, ka cerības uz laimīgu dzīvi ir izčabējušas. Kā savākties pēc sāpīgas šķiršanās, lūko šeit.

Nodevības sāpīgums



Vienalga, lai arī cik ilgi ar kādu būtu kopā – 10 mēnešus vai gadus, nodevība rada milzīgu kaitējumu attiecībām. Arī nodevības izpausmes var būt dažādas. "Tādas lietas kā negodīgums finansiālajos jautājumos kā arī intīmā neuzticība var būt šķiršanās iemesls itin visos laikos," norāda Boniora.

Taču jautājums, kāpēc rodas neuzticība, paliek aktuāls. Kā skaidrojis psihoterapeits Artūrs Utināns, viens no iemesliem, ir aizvainojumu sakrāšanās: "Apkārtnē parādās kāds cits cilvēks, kurš ir mīļš, maigs, saprotošs, saka tikai komplimentus un nesaka nevienu kritisku vārdu." Piedevām, ja ir cietusi pāra dzimumdzīve, attīstījušies savstarpēji aizvainojumi un konflikti, sānsolis var nebūt vien emocionāls sakars, bet arī seksuāls. Tomēr ne vienmēr ar krāpšanu ir jāsaista fizisks kontakts aiz partnera muguras. "Citreiz tā ir tikai tāda sarakstīšanās un sūdzēšanās par savu partneri, kurš ir agresīvs un greizsirdīgs. Savukārt partneris, atrodot šo saraksti, uztver to kā, piemēram, emocionālo neuzticību," skaidro psihoterapeits.

Vairāk par to, vai ir dzīve pēc sānsoļa, lasi šeit.

Vērtību sadursme



Nebrīnies, ja kādā ilgtermiņa attiecību posmā radīsies sajūta, ka abi esat nonākuši krustcelēs. Tavu vērtību augšgalā ir kaut kas viens, viņa – kaut kas cits, un to apzināties un norīt var būt grūti. "Kļūstot vecākiem, bieži vien daudz skaidrāk apzināmies savas vērtības, kā arī esam daudz mazāk gatavi dzīvot ārpus tām," teic terapeite Lorena Kuka. Gadi iet, un arī cilvēki mainās, tāpēc jāapzinās, ka izmaiņas var būt arī diezgan krasas. Tik krasas, ka vienam ar otru vienkārši nav pa ceļam.

Paturi gan prātā – tas nenozīmē, ka visi agrākie lēmumi ir absolūti greizi un jūs reiz nesaderējāt kā cimdiņš ar rociņu. Mēs visi maināmies, un dažus šī maiņa var pat vēl vairāk satuvināt.

Randiņu perioda beigas

Foto: Shutterstock



Visticamāk, tu jau reiz esi dzirdējis slaveno uzskatu, ka iešanai uz randiņiem nav termiņa – lai arī cik ilgi tu būtu attiecībās, interesentiem piedzīvojumiem un dalītai pieredzei nav jābeidzas. Neskatoties uz to, ka randiņu pieplakšana ar laiku ir ierasta parādība (tomēr viens ar otru jūtaties jau tik brīvi), nelaupiet sev to prieku un atrodiet laiku nodarbēm ārpus gulšņāšanai uz dīvāna un seriālu vērošanai. Pārvelkot treknu strīpu randiņiem, monotonais dienas ritms var kļūt nogurdinošs, kā rezultātā vairojas sajūtas – attiecības stagnē. Jo īpaši tas attiecas uz pāriem, kuri neizkāpj ārpus komforta zonas jau gadiem.



Pieskārieni un intīma tuvība



Katrās attiecībās seksam var būt citāda nozīmē, kuru dzīves laikā izkristalizējam mēs paši. Taču, lai arī kāda loma mīlas priekiem būtu tavā dzīvē, intīma tuvība nenozīmē tikai seksu klasiskajā izpratnē. Kā norāda Kuka, sekss nav vienīgais veids, kā justies fiziski intīmiem – tie ir arī skūpsti pirms likšanās uz auss, sadošanās rokās, samīļošanās ikdienišķos brīžos. "Ja pāris ikdienā – parastajā vairs viens otram nepieskaras, nebūs brīnums, ka sajutīsieties vairāk kā dzīvokļa biedri, nevis mīlnieki."

Pieskārieni ir patīkami, nenoliedzami, taču – kas aiz tiem īsti slēpjas? Plašāk par pieskārienu nozīmi, kuru daudzi uztver pārāk nenopietni, uzzini šajā rakstā.